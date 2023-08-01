Отложили на три месяца: в правительстве отсрочили новые правила помощи ВПЛ

Чиновники отсрочили норму, которая упрощала оформление помощи на проживание ВПЛ.

Кабмин отсрочил введение обновленных правил оформления помощи на проживание внутренне перемещенным лицам. Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Речь идет о новации, которую планировали ввести, начиная с 1 августа 2023 года. В частности, вносились изменения в правила оформления помощи ВПЛ — ее позволили оформлять одному члену семьи, а не каждому члену семьи отдельно. Однако именно 1 августа правительство сообщило, что эта новация откладывается на 3 месяца и начнет действовать с 1 ноября 2023 года.

Отметим, 11 июля 2023 года Кабмин принял Постановление о "Некоторых вопросах поддержки внутренне перемещенных лиц". Цель постановления — упорядочить выплаты ВПЛ, чтобы их получали только те семьи, которые существенно пострадали от российского вторжения.

Какой размер помощи получают ВПЛ

В документе указано, что с 1 августа автоматически продлевают на 6 месяцев выплаты ВПЛ, которые оформили помощь:

лица с инвалидностью на дети — по 3 тыс. грн;

остальные — по 2 тыс. грн.

Кому отменят выплату помощи как ВПЛ

С 1 сентября начнут отменять выплаты гражданам, если они способны самостоятельно себя финансировать. При этом будут обращать внимание на следующие расходы:

покупку нового автомобиля (кроме приобретения техники в качестве волонтера);

покупку земельного участка или квартиры стоимостью более 100 тыс. грн;

имеют на счету в банке более 100 тыс. грн;

имеют валютные счета и драгоценные металлы общей стоимостью более 100 тыс.грн;

имеют жилье площадью более 13,65 кв. м на одного члена семьи на территориях, где не ведутся активные боевые действия.

Названы категории ВПЛ, которым также отменяют выплаты:

если были за границей более 30 дней без достаточно уважительных причин;

если оказались в колонии, в частности, осужденные за коллаборационизм;

если вернулись на места проживания.

Напоминаем, "ПриватБанк" изменил условия использования банковских карт. Начиная с 1 августа, карты, у которых закончился срок действия, можно не продлевать в течение двух лет.

Между тем правительство приняло решение о выделении 400 млн грн на мелкий ремонт помещений, поврежденных в результате войны. При этом выплаты получит шестая часть людей, которые оформили соответствующие заявки.