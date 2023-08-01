Минус $2 млрд ежемесячно: в Минфине оценили потери от выезда украинцев за границу (видео)

Правительство беспокоит вымывание средств из эконимки Украины: деньги теряются из-за вынужденных мигрантов, которые тратят деньги за рубежом.

Министр финансов Сергей Марченко рассказал, какая сумма вымывается из экономики Украины вынужденными мигрантами. Свои соображения относительно того, какие будут последствия этих расходов и как с этим бороться, чиновник обнародовал в эфире Всеукраинского телемарафона.

Средства, которые переводятся за границу, подсчитали в Нацбанке, отметил министр финансов.Украинские граждане, оплачивая различные товары и услуги за рубежом, тратят по 2 млрд долл. ежемесячно.

Марченко пояснил, что таким образом Украина теряет деньги, а другие страны — получают: "Это средства, которые вымываются из экономики Украины и вкладываются в экономику стран, которые их приютили — это очевидная реальность".

Нужно вернуть вынужденных мигрантов домой, подчеркнул министр. Также он объяснил, что, по его мнению, поможет прекратить такое "вымывание": "Единственное условие — это возвращение граждан домой: [они будут] безопасно работать здесь и создавать здесь добавленную стоимость".

Отметим, в Министерстве экономики опубликовали данные по внутренней и внешней миграции украинцев. Согласно подсчетам министерства, за рубежом находится 6,2 млн граждан.

Напоминаем, правительство начало второй этап воплощения программы по выплатам за утраченное жилье. Граждане, которые полностью потеряли жилье в результате войны, должны пройти специальную процедуру регистрации на портале "єВідновлення".

С другой стороны, Кабмин отсрочил упрощение оформления выплат для ВПЛ. В частности, планировали ввести новые правила, но перенесли на три месяца — на ноябрь 2023 года.

Между тем "ПриватБанк" решил изменить правила пользования банковскими картами. Отныне, если закончился срок действия карты, не нужно идти в отделение — пластик будет работать еще 24 месяца.