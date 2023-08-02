Треть трудоспособных не работает: в Латвию приглашают мигрантов из-за нехватки рабочих рук

В Латвии планируют решить нехватку рабочих рук, привлекая мигрантов и увеличивая мобильности местного населения.

Правительство Латвии работает над стратегией, которая поможет преодолеть дефицит рабочих рук, который сейчас ощущается в стране. Одна из мер, которые предлагают предприниматели — упрощение бюрократии и усиление самостоятельности работодателей. Об этом говорится в материале портала Latvijas Sabiedriskie Mediji (LSM).

LSM приводит тезис Андриса Бите, который представляет Конфедерацию работодателей Латвии. Мужчина отметил, что в стране не хватает рабочих рук разного качества — и неквалифицированных рабочих, и работников интеллектуальной сферы. При этом министр экономики Илзе Индриксоне указала, что 27% трудоспособных граждан Латвии не проявляет экономической активности. Поэтому, резюмировали, ситуация с дефицитом рабочей силы действительно серьезная и требует решения чиновниками.

Бите предложил чиновникам несколько облегчить контроль, который осуществляется над трудовыми мигрантами. В частности, часть контролирующих функций возложить на самих предпринимателей — это, по его мнению, уменьшит бюрократию и улучшит процессы на рынке труда. Параллельно с этим будут включены определенные нормы в закон об иммиграции, чтобы специальное управление могло наказывать предпринимателей, которые что-то нарушили, — об этом упомянула министр Индриксоне.

Министерство экономики согласилось с представителем работодателей. Однако все же отметило, что должны быть и более нишевые механизмы решения проблемы. Один из вариантов — увеличивать мобильность населения, чтобы люди из регионов легче перебирались в населенные пункты, где смогут найти работу. Стоит отметить, что в Стратегии развития человеческого капитала, над которым работает правительство Латвии, больший упор все же будет сделан на местных, чем на мигрантах.

Кроме того, чиновники вспомнили о своих гражданах, которые находятся за рубежом. Об этом говорится в комментарии советника Министерства регионального развития Андриса Миглавса. Чиновник отметил, что реинтеграция — то есть возвращение латвийцев в Латвию, — проблема, которую нужно рассматривать отдельно от вопроса нехватки рабочих рук. Также он перечислил меры, которые, по его мнению, будут способствовать возвращению: доступ к медицине, доступ к жилью, упрощение ведения бизнеса и вопросы безопасности.

Отметим, в Министерстве экономики Украины оценили количество украинцев за рубежом — их, ориентировочно, 6,2 млн человек. Министерство финансов оценили, сколько денег выводят за границу граждане, которые сбежали от войны — около 2 млрд долл. Чиновники уверены, чтобы вернуть людей, нужно обеспечить им безопасность на территории Украины.

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