"Как на качелях": в Минэкономики опасаются озвучивать прогнозы по изменению ВВП

По словам представительницы ведомства Натальи Горшковой, чиновники ожидают победу в 2024 году, поэтому сейчас решили не устраивать "качели".

Министерство экономики Украины имеет предварительный прогноз по росту ВВП в 2023 году — называется цифра 2,8%. Это число является "консервативным": указывают, что есть более позитивный прогноз, но официально его не называют. Об этом рассказало агентство "Interfax-Украина".

Агентство процитировало Наталью Горшкову, директора департамента прогнозирования Минэкономики. Горшкова утверждает, что реальный рост ВВП достигнет 5% — именно такое число следует из расчетов и оценок экспертов. Тезис прозвучал во время встречи "Новый макроэкономический прогноз для Украины: каким будет курс, ВВП и инфляция", которую организовал Центр экономической стратегии.

Чиновница напомнила, что предыдущие изменения прогнозируемого уровня ВВП произошли после подрыва россиянами Каховской ГЭС — тогда его уменьшили с уровня 3,2% до уровня 2,8%. То есть изменения произошли всего два месяца назад. Поэтому теперь, когда увидели более оптимистичные показатели, все же решили "не спешить".

Причина, по которой решили не менять официальный прогноз (используют для формирования бюджета) — это высокие риски: "Мы не хотели бы каждый раз, как на качелях, пересматривать базу для формирования бюджета", — пояснила Горшкова.

Во время встречи прозвучали еще несколько прогнозов. По словам чиновницы, ожидается завершение войны в 2024 году. Именно поэтому есть надежда, что в следующем году ВВП вырастет на желаемые 5%. В связи с этим должен произойти рост инвестиций. В частности, средства будут идти в следующие сферы: инфраструктурные проекты, проекты восстановления, иностранные инвестиции, возвращение мигрантов.

Отметим, согласно данным Государственного управления статистики, в течение первого квартала 2023 года ВВП вырос на 2,4%. При этом он все еще не достиг уровня первого квартала 2022 года (довоенного) — отставание составляет 10%.

Изменение реального ВВП — данные управления статистики

Напоминаем, министр финансов Украины рассказал о ежемесячных потерях 2 млрд долл. — их тратят украинцы за рубежом. По словам чиновника, правительство ищет способы возвращения людей, чтобы они дома создавали добавленную стоимость.

Между тем в Латвии имеют похожую проблему — катастрофическую нехватку рабочих рук. При этом планируют ее решать двумя путями: привлекая мигрантов и мотивируя собственное население к переезду в регионы, где есть работа.