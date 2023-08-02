Итальянские банкиры, имеющие в России достаточно небольшой банк и обслуживающие только корпоративных клиентов, за полтора года войны смогли закрыть только один офис.

Итальянская группа компаний Intesa Sanpaolo решила закрыть офис в Москве, между тем полностью прекратить бизнес в России все еще не способна. Об этом говорится в материале агентства Reuters.

Представитель банка "Интеза" объяснил агентству, что компания не может выйти из РФ, поскольку Кремль после вторжения в Украину ввел ограничения на продажу активов. Впрочем, по мнению Антонио Фаллико, одного из руководителей учреждения, закрытие центрального офиса является "символическим и историческим".

Акционерное общество "Банк Интеза" — небольшой банк, говорится в материале Reuters. В его отделениях работает 900 человек, при этом российские клиенты успели получить кредитов на 100 млн евро, а трансграничные кредиты составляют 700 млн евро. Отмечается, что размер кредитного портфеля уменьшился в течение прошлого года на 60-70%.

Группа компаний Intesa Sanpaolo — крупнейшее итальянское финансовое учреждение, которое в 2014 году имело капитализацию в 40 млрд евро и более чем 8 млн клиентов. Однако почему-то для владельцев компании слишком важны российские активы — они их не хотят потерять, поэтому все еще обслуживают корпоративных клиентов и имеют 27 отделений на территории страны-агрессора.

Отметим, согласно данным портала НАПК, на АО "Банк Импреза" не наложены санкции Украиной или ее партнерами. Впрочем названы имена девяти итальянцев, которые занимали различные должности в российском филиале итальянской компании.

Офис в Москве "банка Интеза" расположен по адресу в Москве переулок Петроверижский, д. 2. Местность в нескольких сотнях метров от Кремля и в 6 км от зданий "Москва-Сити", которые на днях оказались под ударами дронов неизвестного происхождения.

Офис "Банка Интеза" в Москве — Google maps

Напоминаем, итальянской группе компаний принадлежит в Украине "Правэкс-банк" — в 2013 году его планировали продать за 200 млн евро структурам из ныне ликвидированных "Дельта банка" и "Альфа банка".

Между тем 2 августа стало известно о попытке Raiffeisen Bank International выйти из России. СЕО международной корпорации заявил, что они хотели бы прекратить бизнес в России, но не могут, поскольку им предлагают слишком низкую цену.