₴16 млн грн на бизнес ветеранов: в Минэкономики рассказали о новых грантах по программе "єРобота"

Ветеран и второй из супругов получили возможность начать собственный бизнес, победив в программе микрогрантов на портале "Дія". Средний размер гранта — 400 тыс. грн.

Заместитель министра экономики Татьяна Бережная рассказала о новом виде грантовой помощи, которую могут получить ветераны войны с РФ и члены их семей. О деталях поддержки ветеранского бизнеса согласно программе "єРобота" говорится на "Правительственном портале".

По словам чиновницы, 10 апреля стартовала новая программа помощи, которая касается ветеранов, ветеранок и второго из их супругов. Приобщиться к программе можно не выходя из дома — просто воспользовавшись возможностями портала электронных услуг "Дія". Победители программы получат деньги на счет в течение двух недель, отметила Бережная.

Предусмотрено, что на поддержку бизнеса можно получить от 250 тыс. грн до 1 млн грн. Для этого нужно пройти следующие шаги:

при необходимости, воспользоваться примером бизнес-плана, размещенного на портале "Дія";

подать заявку через "Дія" (пример анкеты-заявления также есть на портале);

пообщаться со специалистами из Государственной службы занятости, которые предоставят консультацию по бизнес-плану;

подождать решения и получить деньги на развитие бизнеса.

Бережная утверждает, что в течение трех месяцев новой грантовой программой воспользовалась 41 семья: 20 ветеранов и 21 жена ветерана. При этом они получили грантов на общую сумму 16 млн грн, то есть в среднем — по 400 тыс. грн на семью.

Заместитель министра также напомнила, что программу поддержки ветеранов правительство начало год назад. Всего по этой программе выплачено 4,5 млрд грн, из них 1,3 млрд грн — по программе микрогрантов "Собственное дело". Микрогранты получили 6500 заявителей из 26 тыс. (то есть каждый четвертый желающий). Благодаря программе будет создано 15 тыс. новых рабочих мест, уверены чиновники.

Также министерство подсчитало, сколько денег поступило в государственный бюджет от налогов и сборов с бизнеса, созданного на микрогранты — 336 млн грн. То есть пока что каждые четыре гривны, потраченные на микрогрантовую помощь, принесли одну гривну дохода.

Напоминаем, Фокус исследовал изменения в налоговых выплатах для ФЛП и юридических лиц, которые стартовали 1 августа 2023 года. Речь идет о возвращении единого налога в размере 5% и восстановлении проверок и штрафов.

Между тем в августе некоторые категории граждан получат дополнительные выплаты. Например, чиновники выделили средства на выплаты ко Дню независимости, а также начислят увеличенную пенсию нардепам и ученым.