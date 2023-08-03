Дешевле не будет: почему стоимость квартиры в Киеве выросла почти на четверть — исследование

Строители пытаются восстановить логистические цепочки поставок стройматериалов, поэтому выросли расходы на бетон, стекло и горюче-смазочные материалы.

Исследователи проанализировали рынок недвижимости и строительства и составили список проблем, который привел к подорожанию жилья в Киеве и по Украине. Об исследовании говорится в статье издания "Экономическая правда".

Издание ссылается на данные аналитиков группы компании DIM, которые отметили стремительный рост стоимости квадратного метра жилья. В частности, названы следующие цифры:

квартиры в домах категории "комфорт" подорожали на 33%;

квартиры в других категориях (так называемое "ликвидное" или "массовое") — на 15-23%.

Почему и на сколько растут цены на жилье

Аналитики выделяют две основные причины подорожания, при этом обе являются следствием войны:

строительные материалы из-за инфляции и других причин подорожали на 15-53%;

оплата труда рабочих, которых стало меньше из-за мобилизации, подорожал на 33%.

Рост цен на стройматериалы: как повлияла война

В течение первого полугодия 2023 года, как указали исследователи, цены выросли следующим образом:

бетон подорожал на 6-10%;

стекло — на 46-53%;

горюче-смазочные материалы — на 15-20%.

Боевые действия уничтожили почти полторы тысячи компаний, которые выпускали стройматериалы, подсчитали специалисты Всеукраинского союза производителей. В частности, уничтожено 1 тыс. малых предприятий, 300 средних и 70 крупных. Среди утраченных крупных копаний — Лисичанский стеклозавод. Сейчас предприятие находится на временно оккупированных территориях, поэтому стекло подорожало на 98%.

"Тем временем строители пытаются наладить новые линии поставок из других регионов и из-за рубежа. Например, то же стекло планируют привозить из Турции, Польши, Румынии, Болгарии", — процитировало издание одного из руководителей DIM Дмитрия Сандлера.

Все перечисленные факторы, по мнению коммерческого директора DIM Елены Рыжовой, поднимут себестоимость строительства еще на 15%, при этом рост цен на материалы в среднем может быть еще выше.

Напоминаем, премьер-министр Украины Дмитрий Шмыгаль заявил, что украинцы за год войны потеряли 2 трлн грн на ВСУ и оборону от атак России. Однако чиновники ожидают, что экономика в 2023 году все же несколько поднимется.

Между тем правительство планирует запустить льготное кредитование для крупных предприятий. В частности, речь идет о расширении программы "5-7-9" на сферу энергетики, например — на компанию ДТЭК.