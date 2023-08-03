С августа правительство изменило период выплат ВПЛ: когда переселенцы получат деньги на проживание
Переселенцам автоматически продлили выплату помощи на проживание на следующие 6 месяцев. При этом чиновники несколько изменили период, когда именно средства будут поступать на счета ВПЛ.
В Минреинтеграции сообщили об определенных изменениях в порядке выплат помощи на проживание ВПЛ. Изменения касаются даты получения денег, порядка начисления и продолжения выплат, а также того, кто потеряет право на помощь. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.
Пресс-служба ссылается на постановление Кабмина №709 от 11 июля 2023 года. Начиная с августа, помощь ВПЛ будет выплачиваться в течение таких периодов:
- до 15 числа;
- до 28 числа.
Также чиновники напомнили размер помощи переселенцам:
- люди с инвалидностью и дети — 3 тыс. грн;
- другие лица — 2 тыс. грн.
Для кого отменят выплаты на проживание ВПЛ
Выплату помощи отменят в случае, если обнаружат следующие действия граждан:
- находились за границей более 30 дней, кроме случаев служебной командировки, оздоровления детей, стажировки, реабилитации, в связи со смертью родственника и т.д.);
- находятся в колонии;
- осуждены за преступления по трем статьям Уголовного кодекса — 109 (попытка свержения государственного строя), 110 (посягательство на территорию Украины), 111 (государственная измена);
- вернулись на временно оккупированные территории или в места, где не прекратились боевые действия.
Как продолжается выплата помощи ВПЛ
Выплата помощи автоматически продлевается на 6 месяцев в следующих случаях:
- если подана заявка на получение статуса ВПЛ до 1 августа, а Служба соцзащиты еще не приняла решение, то выплаты начинаются с 1 августа;
- если родился ребенок, которому еще не успели оформить статус, но подали заявку, то выплаты начинаются с 1 августа;
- если подали заявку на получение статуса через портал или приложение "Дія", или через Единую информационную систему социальной помощи — то помощь автоматически начисляется с момента подачи заявления и продолжается после 1 августа.
Напоминаем, в Пенсионном фонде объяснили, как медработники могут выйти на пенсию раньше — за выслугу лет. При этом отмечается, что нужно учитывать, когда именно человек уходит на пенсию и из какого учреждения здравоохранения.
Между тем чиновники рассказали о 16 млн грн, которые пошли на гранты ветеранам и вторым супругам. В течение трех месяцев выплаты получила 41 семья, причем на каждую пришлось в среднем по 400 тыс. грн.