Как выйти на пенсию в 60 лет без стажа: в Пенсионном фонде объяснили детали

Граждане, которым в 2023 году исполнилось 60 лет, но они не имеют страхового стажа 30 лет, могут выйти на пенсию по возрасту, но для этого нужно пройти специальную процедуру.

В Пенсионном фонде объяснили, можно ли выйти на пенсию в 60 лет без необходимого страхового стажа, а также посоветовали, что делать, если страхового стажа не хватает. О деталях говорится в заметке пресс-службы ведомства.

Чиновники свои объяснения обосновывали положениями статьи 26 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". В этой статье подробно объясняется, какой стаж должны иметь 60-летние, если хотят выйти на пенсию в 2023 году. Также указывается аналогичная информация для 63 и 65-летних людей.

Выйти на пенсию в 60 лет без 30 лет стажа: возможно ли это

В заметке ПФ рассматривается случай: 60-летний гражданин имеет страховой стаж 29 лет и 9 месяцев — то есть нет необходимого стажа 30 лет. В таком случае ему предложили следующие варианты:

подождать, когда исполнится больше лет и тогда уйти на пенсию;

доработать 3 месяца на официальном месте работы, получить недостающий страховой стаж и уйти на пенсию по возрасту со стажем 30 лет;

"докупить стаж" — то есть заключить договор на добровольную уплату взносов и в течение трех месяцев платить страховые взносы в сумме не менее 1474 грн/мес.

Выход на пенсию по возрасту в 2023 году: какой размер страхового стажа

В законе указано: в 2023 году граждане могут выйти на пенсию по возрасту при условиях:

в 60 лет имеют страховой не менее 30 лет;

в 63 года — не менее чем 20-30 лет;

в 65 лет — не менее 15-20 лет.

Приведенные показатели касаются тех людей, которые будут выходить на пенсию в течение 2023 года. В будущем страховой стаж будет расти и с 1 января 2028 года составит:

в 60 лет имеют страховой не менее 35 лет;

в 63 года — не менее чем 25-35 лет;

в 65 лет — не менее чем 15-25 лет

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