Как оформить льготу на оплату коммунальных услуг онлайн: объяснение ПФУ

Пенсионный фонд подробно рассказал и показал, какие шаги нужно сделать, чтобы оформить льготу, не выходя из дома.

В Пенсионном фонде опубликовали алгоритм, с помощью которого можно самостоятельно подать заявку на получение льготы на оплату услуг ЖКХ. Об этом говорится в заметке пресс-службы ведомства.

Оформить льготу можно на веб-портале Пенсионного фонда — для этого нужно выполнить 9 шагов.

Как оформить льготу на оплату услуг ЖКХ: алгоритм

Последовательность действий на сайте ПФ — из девяти шагов.

1. Сначала подготовить сканкопии всех документов (выписку из акта МСЭК о группе инвалидности, заключение врачебно-консультативной комиссии соответствующего образца и т.д.).

2. Перейти на портал Пенсионного фонда и авторизоваться с помощью электронной цифровой подписи.

3. На панели слева выбрать пункт "Заявление на жилищную субсидию или льготу" и согласиться на получение информации дистанционно.

Выбор вида услуг — портал РФ Фото: Пенсионный фонд

4. Выбрать раздел для подачи заявления. В частности, если льготник уже есть в Реестре, то нужно выбрать пункт "Заявление о предоставлении льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа" (перейти к п. 7), если нет — то выбрать пункт "Заявление о внесении сведений в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы" (перейти к п. 5).

Выбор вида вида заявления — портал РФ Фото: Пенсионный фонд

5. Зайдя в пункт для внесения данных о заявителе на льготу ("Заявление о внесении сведений в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы"), заполнить соответствующие пункты анкеты — ФИО, дата рождения, идентификационный код и т. п.

6. Подгрузить скан-копии соответствующих документов, согласиться на обработку персональных данных и сформировать заявление.

Подгрузка документов — портал РФ Фото: Пенсионный фонд

7. Перейти к пункту "Заявление о предоставлении льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа" и заполнить заявление о предоставлении льготы. При этом указываются паспортные данные, основания для оформления льготы, адрес и др.

8. Указать детали относительно получения услуг ЖКХ, информацию о доходах и расходах, о жителях домохозяйства.

9. Проверить данные и сформировать заявление.

Настройка информации о помещении — портал ПФ Фото: Пенсионный фонд

Какие еще услуги можно получить на портале ПФ

Пресс-служба перечислила дополнительные возможности для граждан:

пересчитать ранее назначенную льготу;

изменить способ получения льготы (сменить почту на банк или наоборот);

прекратить получение льготы.

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