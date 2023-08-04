Где заправиться дешевле всего: аналитики исследовали цены на бензин и дизтопливо

Цены на АЗС в среднем выросли на 1-2 гривны, но можно отыскать самую дешевую заправку и сэкономить на топливе.

Аналитики исследовали стоимость бензина на различных АЗС и дали ответ, на сколько он подорожал в течение первой недели августа. Основываясь на отчете аналитиков можно подобрать заправку, чтобы заправиться дешевле. Об этом говорится в материале издания Enkorr.

Издание опубликовало фрагменты исследования, проведенного "Консалтинговой группой "А-95". Согласно отчету, с 28 июля по 4 августа топливо на заправках разных компаний подорожало от 1 до 2 гривен.

Цена на бензин и ДТ: где дешевле всего

Дешевле всего бензином А-95 можно заправиться на АЗС VostokGaz, Маркет, RLS.

Цена на A-95 — Enkorr

Сэкономить на бензине А-95+ возможно на заправках "БРСМ-Нафта", RLS, Авиас.

Цена на A-95+ — Enkorr

Если нужно отыскать АЗС с самыми низкими ценами на дизтопливо, то стоит обратить внимание на Маркет, VostokGaz, "Фактор".

Цена на дизтопливо — Enkorr

Средняя цена на топливо: рост на АЗС

Изменения средней цены на топливо в Украине:

А-95 — выросла 1,42 грн/л и составила 49,98 грн/л;

А-95+ — выросла 1,32 грн/л и составила 51,95 грн/л;

дизельное топливо — выросла 1,49 грн/л и составила 49,25 грн/л.

Отмечается, что на ОККО и WOG все виды топлива выросли на 2 грн:

А-95 — 51,99 грн/л;

А-95+ — 53,99 грн/л;

дизельное топливо — 51,99 грн/л.

На заправках государственной компании "Укрнафта" — рост всего на 1 грн;

А-95 — 47,90 грн/л;

А-95+ — 49,50 грн/л;

дизельное топливо — 46,90 грн/л.

Аналитическая компания исследовала АЗС 30 компаний: первая десятка — на графике.

Цены на топливо — 28.07-04.08.2023

Напоминаем, Нацбанк спрогнозировал, будут ли повышаться тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Согласно оценкам специалистов, есть надежда, что они будут заморожены до окончания войны, однако допускаются определенные изменения и к тому времени.

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