В Украине отремонтировали 1,6% от поврежденной обстрелами энергосистемы, – НКРЭП (видео)

По словам главы НКРЭКУ Константина Ущаповсого, в результате российских атак сетям "Укрэнерго" нанесен ущерб на 9,6 миллиарда гривен, а объектам тепловой генерации — на 29,9 миллиарда гривен.

Аварийно-восстановительные работы на объектах энергетической инфраструктуры выполнены лишь на 1,6% от общего объема повреждений. Об этом сказал глава Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных (НКРЭКУ) Константин Ущаповский 4 августа.

В рамках заседания Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Константин Ущаповский оценил уровень подготовки украинской энергосистемы к осенне-зимнему периоду.

"К сожалению, цифры, которыми мы сегодня располагаем по выполнению аварийно-восстановительных работ, а это отчетность на 1 июля этого года, не дают нам положительного мнения относительно успешного прохождения ОЗП", — констатировал глава НКРЭКУ.

По словам Константина Ущаповского, обстрелы российских оккупантов нанесли сетям оператора системы передачи НЭК "Укрэнерго" ущерба на сумму 9,6 миллиарда гривен. При этом ремонтные работы на данный момент реализованы лишь на 681 миллион гривен.

Что касается повреждений, нанесенных объектам тепловой генерации, по данным НКРЭКУ, сумма ущерба оборудованию за период полномасштабной войны составила 29,9 миллиарда гривен. На сегодняшний день энергокомпании использовали на осуществление аварийно-восстановительных работ 482 миллиона гривен.

Константин Ущаповский о восстановлении энергосистемы (01:03)

Напомним, 3 августа глава управления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил, что украинскую критическую инфраструктуру невозможно полностью обеспечить генераторами. По его словам, магистральная сеть "Укрэнерго" имеет примерно 70-80% пропускной способности от того, что было в прошлом году.

Ранее, 25 июля, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что национальная компания "Укрэнерго" выполнила около 60% запланированных работ по восстановлению поврежденных энергосетей. По словам главы правительства, в Украине уже отремонтировано 14,5 тысячи километров воздушных линий, ряд подстанций и электрооборудования, а также усилена защита энергетических объектов.