Штрафы за РРО: кого освободят от ответственности за неиспользование регистратора

Для части предпринимателей отменяют штрафы за нарушения, которые они совершат до осени 2023 года. При этом есть определенные сферы деятельности, где штрафы оставили.

С 1 августа вступил в действие закон о РРО/ПРРО, который освободил некоторых предпринимателей от уплаты штрафов за нарушения в сфере расчетных операций. О том, кого будут и не будут наказывать и какие штрафы будут платить нарушители, говорится в сообщении пресс-службы Государственной налоговой службы.

Пресс-служба рассказала о деталях Закона Украины №3219 от 30 июня 2023 года, который вносит изменения в Налоговый кодекс и ряд других законов. В законе указано, что все предприниматели с 1 августа должны обязательно использовать РРО/ПРРО при проведении расчетов с клиентами. За нарушение налагаются штрафы — впрочем, их начисляют с определенными особенностями.

Штрафы за РРО до 1 октября: кого не будут наказывать

За нарушения в проведении расчетов не будут наказывать, если они происходили с 1 января 2022 года до 1 октября 2023 года, говорится в тексте закона. Перечисляется, каких именно отраслей предпринимательства это касается (согласно Закону №265):

сфера торговли,

общественное питание;

услуги.

Штрафы за РРО после 1 октября: кого освобождают от ответственности

Некоторые категории субъектов хозяйствования (СХ) не будут наказывать после 1 октября (кроме торговли подакцизными товарами) — перечислены условия, при которых это возможно:

на временно оккупированных территориях — ответственность восстанавливается после даты освобождения;

на территории активных боевых действий — после даты завершения боевых действий;

на территории возможных боев — после даты прекращения возможности боев.

Изменение статуса территорий — оккупированный, с боевыми действиями, с возможными боевыми действиями — и границы этих территорий устанавливает Минреинтеграции. В частности, последний раз Перечень территорий обновился 11 июля 2023 года (по состоянию на дату публикации статьи).

Штрафы за РРО: кого будут наказывать и до 1 октября, и после 1 октября

В законе указывают сферы деятельности, в которых не отменяют наказание за нарушение правил использования РРО/ПРРО:

продажа подакцизных товаров,

покупка/продажа валюты,

организация и проведение азартных игр.

Какой размер штрафов за РРО

Размер штрафа зависит от того, впервые совершено нарушение или повторно. При этом их будут начислять с 1 августа 2023 года по 31 июля 2025 года и до завершения военного положения, подчеркнула пресс-служба.

ФЛП, которые являются плательщиками единого налога и не платят налог на добавленную стоимость, будут наказываться за следующие нарушения:

указание неполной стоимости товара;

неиспользование РРО/ПРРО;

невыдача расчетного документа (или не указание в расчетной книге).

Размер штрафов за нарушения в сфере расчетов:

25% стоимости товара — при первом нарушении;

50% — при повторном нарушении.

Напоминаем, в Украине планируют провести проверку граждан, получающих пенсии. По результатам верификации в некоторых случаях отменят выплаты.

Также будут проверять ВПЛ — об этом предупредили в Минреинтеграции. В частности, с 1 сентября начнут анализировать имущественное положение переселенцев, чтобы выявить тех, кому не нужна финансовая помощь от государства.