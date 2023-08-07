Тарифы на электроэнергию, связь, цены на железнодорожные билеты: что и как дорожает в Украине

В Украине индекс потребительских цен в июне вырос на 0,8% по сравнению с маем. В Минэкономики отмечают, что основной фактор ценового роста — изменение цен на электроэнергию для населения.

В течение последних нескольких месяцев Министерство экономики Украины выявило незначительные изменения уровня инфляции — речь идет о росте на десятую часть процента. Однако по сравнению с прошлым годом заметно улучшение на 2%. О факторах, которые ускорили или же замедлили инфляцию, говорится в отчете, опубликованном пресс-службой Министерства экономики.

В отчете "Обзор инфляции (июнь 2023 года)" указано, что инфляция выросла на 0,8% по сравнению с маем. При этом отмечают, что основной фактор этого процесса — рост цен на электроэнергию для бытовых потребителей, который произошел именно тогда. Однако годовые показатели — более положительные: годовое падение в июне составило 12,8%, тогда как в мае — 15,3%. Цены в среднем выросли на 4,6%.

Инфляция в июне 2023 года — Минэкономики Фото: пресс-служба Минэкономики

В Минэкономики отметили, что экономика Украины работает, несмотря на оккупацию части территории, уничтожение предприятий и ракетные атаки. В то же время в некоторых странах Европы даже без войны инфляция выше или примерно такая же. Например, в Венгрии — 19,9%, в Словакии и Чехии — 11,3% и 11,2% соответственно.

Рост инфляции: что влияет на цены

Согласно отчету Минэкономики, на инфляцию в Украине больше всего повлияли следующие факторы:

рост тарифов на электроэнергию для бытовых потребителей почти на 70%; рост тарифов на местную телефонную связь на 13,8% — цены подняла компания "Укртелеком", которая вторая на рынке Украины по количеству клиентов; рост стоимости билетов "Укрзализныци" на 3,1%; рост затратности. Министерство перечислило, что именно вызвало это явление: теракт на Каховской ГЭС, срыв зерновой сделки, высокая цена кредитов; изменения спроса и предложения на отдельные продукты питания, например, некоторые товары начали больше вывозить за границу (свинина), а другие — наоборот, ввозить (телятина и говядина); риск шока и перманентная неопределенность. В данном пункте чиновники отметили, что люди остерегаются тратить деньги, учитывая непонятные последствия ситуации, например из-за подрыва ГЭС.

Также приводится инфографика изменений потребительских цен — самый ощутимый рост на транспорт и стоимости продуктов питания.

Изменение потребительских цен — июнь 2022 и 2023 гг. — Минэкономики Фото: пресс-служба Минэкономики

Уменьшение инфляции: что может затормозить цены

В отчете министерства перечисляются следующие причины замедления роста инфляции:

летняя сезонность, в частности уменьшение цен на молокопродукты, овощи, фрукты; уменьшение мотивации тратить деньги в условиях войны — речь идет о снижении цен на товары, на которые идут продавцы, потому что покупатели не слишком спешат что-то покупать; рост количества некоторых продуктов, например, речь идет о наращивании объемов поголовья птиц и количества яиц; мировое снижение цен на продукты и ограничение импорта украинских продуктов — например, масло, зерновые, сахар остались в Украине; достаточное количество топлива и снижение цен на нефть; укрепление курса гривны на наличном рынке.

Уровень инфляции: какие прогнозы

В Минэкономики предположили, что и дальше не будет шокового изменения спроса и предложения на определенные товары, что могло бы ускорить инфляцию. Впрочем, там признают, что возможен рост стоимости сырья и производства. Однако в целом, убеждены чиновники, есть основания прогнозировать "постепенное снижение годового темпа инфляции".

Напоминаем, Нацбанк опубликовал прогнозы по уровню инфляции в Украине и рассказал об одном из способов ее замедлить. В частности, чиновники указали на возможный мораторий на рост тарифов на коммунальные услуги до 2025 года.

В то же время премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о размере финансирования Сил обороны Украины. По словам главы правительства, подавляющее большинство расходов покрывается деньгами украинцев.