"Готовность — 60%": Кубраков рассказал, будет ли тепло в домах украинцев зимой

По словам вице-премьера, за два месяца до наступления холодов не выделены средства на подготовку резервных тепловых мощностей. Кроме того, правительство до сих пор не оплатило свой долг предприятиям теплокоммунэнерго.

Вице-премьер и министр инфраструктуры Александр Кубраков рассказал о подготовке к зиме, которая проводится при участии Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры. В частности, о восстановление теплокоммунэнерго, пострадавших от ракетных обстрелов армией РФ в течение прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Пресс-служба указала, что в Мининфраструктуры еженедельно проходят совещания по подготовке к зиме 2023. Во время крайнего совещания выяснили, что по состоянию на 1 августа готовность составляет 60%. При этом в регионах и дальше продолжаются ремонты котельных, генераторы, теплосетей. Также готовят индивидуальные тепловые пункты (ИТП), которые расположены внутри многоквартирных жилых домов.

По словам Кубракова, подготовка продолжается 23 часа в сутки. Чиновник перечислил, какие меры принимают, чтобы зимой в помещениях граждан было тепло.

Во-первых, восстановлены системы теплоснабжения, поврежденные российскими атаками. При этом министр заверил, что работы выполнены полностью: "Тепловая часть в практически всех ТЭЦ сейчас восстановлена".

Во-вторых, ищут резервные мощности. На данном этапе [за два месяца до начала отопительного сезона] планируют обратиться к Правительству, чтобы профинансировать "меры по восстановлению и строительству резервных мощностей".

В-третьих, планируют восстановить так называемый режим ПСО — то есть возможность гарантированной закупки определенных объемов газа у НАК "Нафтогаз".

В-четвертых, обратятся в Министерство финансов, чтобы нашли способ компенсировать разницу в тарифах для предприятий теплокоммунэнерго (речь идет о задолженности государства перед этими предприятиями из-за удержания тарифов на тепло на определенном уровне).

В завершение совещания в Мининфраструктуры подтвердили, что будут контролировать ход ремонтных работ в регионах.

Отметим, в июле 2023 года Александр Кубраков сообщил, что в течение войны Россия повредила 716 предприятий теплоснабжения, из них по состоянию на 20 июля восстановлено 60%. По словам министра, теплогенерация восстановлена "практически на 100%".

Напоминаем, в Минэкономики рассказали о влиянии коммунальных тарифов на показатели экономики Украины. Из отчета чиновников следует, что из-за роста тарифов на электроэнергию в июне 2023 года начался рост инфляции.

Тем временем в Германии начали заранее готовиться к победе Украины. В частности, решили предоставить дополнительные государственные гарантии инвесторам, которые будут вкладывать средства в экономику государства в состоянии войны.