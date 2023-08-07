Подрыв Каховской ГЭС: Кабмин утвердил порядок выплат за потерянный урожай (инфографика)

Помощь будет одноразовой, а для ее получения нужно подтвердить право собственности на земельный участок. Размер компенсации — 3 318 грн за одну сотку земельного участка, на котором потерян урожай.

Правительство утвердило Порядок предоставления единовременной денежной помощи населению за потерянный урожай в результате подрыва плотины Каховской ГЭС, сообщила 7 августа пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Помощь смогут получить жители двух областей: Николаевской и Херсонской, которые имеют в собственности земельный участок для ведения личного крестьянского хозяйства. Размер помощи составляет 3318 гривен за одну сотку земельного участка, на котором потерян урожай. При этом помощь предоставляется на площадь не более 20 соток в Николаевской области и не более 30 соток в Херсонской области. То есть все утраченное на площади, превышающей эти нормы, компенсироваться не будет.

Максимальная сумма помощи в Херсонской области составляет до 99540 гривен, в Николаевской — до 66 340 гривен. На эти цели правительство выделило Херсонской и Николаевской областям 271 миллион гривен.

Как получить компенсацию

Для получения единовременной денежной помощи, пострадавший должен предоставить:

выписка из Государственного реестра имущественных прав на недвижимое имущество; государственный акт на право частной собственности на землю;

или государственный акт на право собственности на земельный участок — в случае отсутствия сведений о зарегистрированных вещных правах на недвижимое имущество и их наличие в Госреестре вещных прав на недвижимое имущество.

Кроме того, следует подать в бумажной или электронной форме соответствующее заявление и копию документа, подтверждающего право собственности на земельный участок. Сделать это нужно до 1 сентября 2023 года.

Комиссия в течение 10 рабочих дней рассматривает указанные заявления, осуществляет обследование земельных участков и составляет соответствующий акт, определяет сумму помощи каждому получателю, составляет перечень и подает его соответствующим ОВА.

Фото: kmu.gov.ua

Кроме того, в рамках программы "еВідновлення" государство возмещает гражданам ремонт жилья, которое было повреждено в результате агрессии РФ.

Ранее Фокус писал, что компенсацию в рамках "еВідновлення" получат все граждане Украины, чье жилье было повреждено в результате боевых действий и подлежит восстановлению. Однако в приоритете участники боевых действий, люди с инвалидностью, ветераны, члены семей погибших военных и др.