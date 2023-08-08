В Одесской области построят новый мост через Днестровский лиман — что известно

Власти Одесской области намерены построить новый мост через Днестровский лиман в Затоке. Из-за массированных ударов ВС РФ объект не подлежит восстановлению.

В Одесской области намерены построить автомобильную дорогу с мостовым переходом через Днестровский лиман, которая заменит разрушенный россиянами мост. Об этом сообщает "Юг.Today" со ссылкой на "Программу социально-экономического и культурного развития Одесской области на 2023 год и основные направления развития на 2024-2025 годы", утвержденную областным советом.

Реализация проекта запланирована на следующий год.

"Состояние дорожного покрытия и пропускная способность причерноморских дорог в пределах устья Дуная до устья Днепра становятся важным элементом сдерживания в рамках стратегии национальной безопасности. В этом контексте необходимо выделить уязвимость транспортной логистики по перемещению необходимых сил в зону между Дунаем и Днестром. Решением этого вопроса является строительство моста через Днестровский лиман", — говорится в документе.

Как сообщают СМИ, мост через Днестровский лиман, который неоднократно обстреливали россияне, не только стратегически важен, но и экономически целесообразен, поскольку сократит дорогу транспортного потока к югу Европы.

Напомним, весной 2022 года российская армия четыре раза атаковала мост в Затоке, проходящий через Днестровский лиман и соединяющий юг региона с материковой частью Украины. После многочисленных ракетных ударов объект восстановить не удалось.

В настоящее время движение по мосту перекрыто. Кроме двух пешеходных дорожек на мосту есть две полосы для движения транспорта, а также железнодорожное полотно.

Фокус писал 6 августа, что компания Autostrada продолжает строительство водопровода Запорожье-Томаковка-Марганец, который возводят "с нуля" после подрыва Каховской ГЭС россиянами в начале июня текущего года. Удалось проложить 72 из 77 км водопровода.

Также Фокус писал 31 июля, что Украина и Молдова договорились о строительстве через пограничную деревню Косеуц и украинский город Ямполь моста, который станет альтернативой переправе "Ямполь — Косеуц". Последняя не работала несколько лет, так как не отвечала реальным потребностям жителей обоих государств, вынужденных преодолевать границу в этой локации.