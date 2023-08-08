Цена шоколадки: как детский труд влияет на стоимость шоколада в Украине

Из Украины выехали основные потребители шоколада, однако производители выстояли вопреки политическим решениям Европы и климатическим изменениям в мире.

Украинские производители шоколада страдают от последствий вторжения РФ, из-за которого они потеряли основных покупателей — детей и женщин. В итоге цена на шоколад в Украине выросла вследствие ряда политических, экономических и климатических факторов. Как именно эти факторы повлияли на рынок шоколада, разобрался Фокус в материале"Заоблачная цена плова. Как в мире растут цены на рис и другие продукты и что будет дальше".

В июле издание The Guardian отметило существенное повышение цены на какао-бобы — цены достигли десятилетнего максимума. Это, а также ряд других факторов, повлияло на цену на шоколад в Украине.

Цена на шоколад в мире: что влияет

Фокус выделил следующие факторы, из-за которых дорожает шоколад:

масштабные наводнения в местности, где выращивают какао-бобы (в Кот-д'Ивуаре выращивается 40% какао, но из-за дождей и гнили погибли деревья);

общая инфляция;

требования ЕС, согласно с которыми дороже будут покупать бобы, выращенные на месте срубленных лесов, и не будут покупать продукцию, в которой задействован детский труд.

Что формирует цену плитки шоколада в Украине

Специалист кондитерской отрасли Александр Балдынюк, президент Ассоциации "Укркондпром", объяснил, из чего формируется цена на шоколадную продукцию:

цена на какао-порошок — рост на 30% произошел в 2022 году;

цена на какао-масло и какао-тертое — рост на 20-25% в 2023 году.

Цена на какао-порошок в 2022 году — Bloomberg Фото: Bloomberg

В целом доля этих ингредиентов в цене плитки шоколада — 70%. Однако эксперт убежден, что стоимость шоколадки не будет расти так же стремительно, как стоимость сырья. То есть, подытожим, подорожания на четверть он не ожидает.

Цена на шоколад в Украине: почему есть рост и ждать ли дефицита

Стоимость шоколада выросла не на четверть, а на 5-10%, подчеркнул Балдынюк. Также эксперт назвал основной фактор, который к этому привел: уменьшение количества потребителей — то есть выезд за границу женщин и детей из-за вторжения России.

Цена будет расти не больше, чем размер инфляции, уверен собеседник Фокуса: "В условиях сокращения спроса повышать цены очень трудно. Поэтому, украинского потребителя и в дальнейшем ждет очень умеренный рост цены — в пределах общей инфляции".

Дефицита шоколада также не будет, успокоил эксперт, — потребности имеющихся покупателей покрывают полностью. Параллельно с этим выросла доля продукции, которая идет на экспорт: например, за полгода 2022 года за границу продали 51 тыс. тонн шоколада, а за полгода 2023 года — 56 тыс. тонн.

Отметим, согласно исследованию рынка шоколада, крупнейшими производителями являются три компании: Roshen, АВК, "Конти". В частности, в 2017 году они занимали в мировом рейтинге Global Top-100 Candy Companies места 22, 62 и 38 (соответственно).

Между тем шоколадные изделия занимали треть рынка кондитерской продукции, которую употребляли украинцы до войны.

Рынок кондитерских изделий — Pro-consulting Фото: Pro-consulting

Половина шоколадного рынка — это изделия с орешками и шоколадные конфеты, говорится в исследовании, проведенном в 2018 году.

Структура рынка шоколада — Pro-consulting Фото: Pro-consulting

Напоминаем, Фокус исследовал особенности формирования цены на апельсины и апельсиновый сок. При этом выяснилось, что на них несколько влияют ливни на апельсиновых плантациях Бразилии и США, но есть и другие, более весомые факторы.

Вместе с тем происходит рост цены на рис, который Украина ранее выращивала на территориях, пострадавших от российского вторжения.