Штрафы за РРО: кого будут выбирать для проверок использования регистраторов

Налоговики объяснили, что будут проверять работу РРО/ПРРО не у всех предпринимателей, а будут выбирать тех, кого посчитают более "рискованным".

В Государственной налоговой службе объяснили, что дата начала штрафования за РРО/ПРРО отличается для разных категорий предпринимателей. Также проверять будут далеко не всех — есть определенные критерии выбора ФЛП для визита налоговиков. О деталях говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В заметке напомнили, что с 1 августа вступил в действие Закон №3219, который восстановил ответственность предпринимателей за нарушения в сфере расчетов. Отныне вновь начинают действовать требования Закона №286 "О применении регистраторов" — то есть за нарушение будут наказывать штрафами. В частности, за первое нарушение будут наказывать штрафом в размере 25% стоимости товара, за повторное — 50%. Возможных нарушений всего три: не использование РРО/ПРРО, указание неверной цены, отсутствие чека.

Проверки РРО/ПРРО: как происходит

Пресс-служба ведомства подчеркнула: предприниматели должны самостоятельно следить за верностью проведения расчетов с помощью РРО/ПРРО — это поможет сэкономить деньги. Кое-кого будут проверять налоговики по таким правилам:

выбирая предприятие для проверки, используют "рискоориентированный подход";

безосновательных проверок не будет.

Штрафы за РРО: когда начинают действовать

В зависимости от сферы деятельности предпринимателя, ответственность возобновляется в разное время:

если организовывает или проводит азартные игры, торгует валютой — будут штрафовать с 1 августа 2023 года;

если занимается торговлей, общественным питанием, предоставлением услуг — с 1 октября 2023 года.

Освобождение от штрафов за РРО: кого касается

Налоговики сообщили о некоторых особенностях наказания:

не будут наказывать за нарушения при использовании РРО/ПРРО, если они совершены в период с 24 февраля 2022 года до 31 июля 2023 года;

не освобождаются от наказания предприниматели, которые торгуют подакцизными товарами, торгуют валютой или занимаются азартными играми.

Напоминаем, 7 августа налоговики объяснили, что некоторых предпринимателей не будут наказывать за нарушение использования РРО/ПРРО. В частности, если они зарегистрированы на территориях, где ведутся боевые действия — перечень таких регионов формируется Минреинтеграции.

Кроме того, ФОПов ждет ряд новаций, которые начинают действовать в августе 2023 года: среди прочего, возобновление проверок налоговиков и проверка зарплат.