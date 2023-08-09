России стало труднее экспортировать зерно после обстрелов украинских портов, — Reuters

Журналисты утверждают, что основными причинами проблем с продажей российского зерна является снижение интереса западных стран к торговле с РФ, особенно после ее выхода из "зерновой сделки" и обстрелов украинской портовой инфраструктуры.

Для России из-за ряда факторов выросли расходы на транспортировку зерна, в частности из-за недавних атак по российским кораблям, из-за чего РФ оказалась в опасной близости от жизненно важных маршрутов поставок в Черном море. Об этом сообщает издание Reuters.

Причины проблем России с экспортом зерна в России

Президент Владимир Путин пообещал заменить украинское зерно российскими поставками в Африку после того, как в июле Москва разорвала "зерновое соглашение", которое обеспечивало безопасный проход украинских продовольственных грузов по Черному морю, фактически установив блокаду моря и атаковав хранилища в условиях эскалации войны.

В то же время украинские атаки морских беспилотников на российский нефтяной танкер и военный корабль на территории военно-морской базы в Новороссийске, по соседству с крупным зерновым и нефтяным портом, — добавили к этим новым опасностям для транспортировки в Черном море.

Председатель Российского союза экспортеров зерна Эдуард Зернин указал на потенциальное усиление того, что он назвал "скрытыми санкциями", которые "могут привести к увеличению расходов на фрахт и страхование" для России.

По его словам, это "отразится на уровне цен на пшеницу и другие зерновые на мировом рынке".

Несмотря на то, что экспорт сельскохозяйственной продукции не подпадает под прямые европейские и американские санкции, Москва заявляет, что ограничения, наложенные на банковскую деятельность и российских физических лиц, являются "скрытыми санкциями" в отношении торговли продовольствием.

Источники издания утверждают, что финансовые риски и риски безопасности, связанные с торговлей с Россией, которые усилились из-за закрытия Черноморского коридора, приводят к росту стоимости фрахта для Москвы и подталкивают ее к использованию старых и меньших судов, которыми управляют менее известные судоходные операторы.

"Ситуация вызывает сомнения относительно того, сможет ли Россия сохранить рекордные темпы экспорта, и если ее не решить, то это может привести к росту мировых цен на пшеницу. Уже сейчас, до окончания срока действия соглашения, зерновые перевозчики и товарные биржи сократили риски, связанные с Россией", — говорится в материале.

Отмечается, что Мировые товарные биржи больше не помогают России с механикой торговли ее зерном. Так компании Cargill, Louis Dreyfus и Viterra прекратили такую работу 1 июля, усилив давление на Москву, чтобы она взяла на себя все аспекты зерновых сделок, включая транспортировку.

Cargill заявила, что будет продолжать отгружать зерно из российских портов. Компания отказалась от дальнейших комментариев;

Dreyfus, Viterra и ADM отказались от комментариев;

Bunge не ответила на запрос о комментариях.

В издании сообщают, что в прошлом году Россия экспортировала рекордный объем пшеницы на судах, зафрахтованных у международных компаний и трейдеров. Хотя экспорт остается высоким, в последние несколько месяцев она была вынуждена искать больше собственного фрахта, все больше полагаясь на "теневой флот" старых судов, которые обычно эксплуатируются компаниями, базирующимися в Турции и Китае, рассказали три источника в судоходной отрасли.

"Сейчас международные компании мало что могут предложить. Большинство того, что выходит наружу, реализуется российскими трейдерами, которые используют (теневой) флот, который международные трейдеры не трогают", — сказал один из собеседников издания.

Согласно данным морской платформы Shipfix, которая собирает информацию от сотен участников рынка, количество запросов на фрахт судов в июле удвоилось до 257 по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

"Данные не показывают, сколько запросов было выполнено, или какие судоходные операторы были привлечены. Количество запросов на суда выросло на 40% по сравнению с июнем и, вероятно, будет расти и в дальнейшем, поскольку экспортный сезон набирает обороты", — отметили журналисты.

Сообщается, что датская компания NORDEN и две другие западные судоходные группы, которые отказались назвать свои имена, сообщили Reuters, что прекратили сотрудничество с Россией после вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Страхование кораблей, идущих по Черному морю

Отмечается, что при отсутствии Черноморского коридора и Россия, и Украина в июле предупредили, что суда, следующие в порты друг друга, могут рассматриваться как легитимные военные цели, что стало еще одним ударом по "аппетиту западных компаний к рискам".

По данным источников издания, страхование судов, следующих в российские черноморские порты, сейчас стоит десятки тысяч долларов дополнительных страховых взносов ежедневно и эти тарифы растут после нападений России на другие водные пути Украины через Дунай.

Черное море остается критически важным регионом для российского экспорта, а другие направления являются более сложными и дорогими.

Источники сообщают, что даже до страхования судовые операторы брали за российские грузы на 10 тысяч долларов больше ежедневно, чем за грузы, выходившие из соседних портов Болгарии и Румынии, поскольку разрыв соглашения и эскалация ситуации на Черном море были обременительными для них.

Руководитель отдела внешних связей ведущей морской страховой компании NorthStandard Майк Солтхаус заявил, что с момента введения санкций Соединенными Штатами и Европой некоторые трейдеры и страховщики опасаются, что конечные бенефициарные владельцы российских портов и терминалов могут быть связаны с определенными лицами.

"Структура собственности не является очевидной для обычной или даже усиленной проверки, что приводит к определенному нежеланию участвовать в российских операциях", — рассказал он.

По его словам, другой риск заключается в том, что если судну нужно купить топливо в России, это может создать проблемы с западными санкционными органами, что усложнит дальнейшее ведение нероссийского бизнеса, именно поэтому после этого нелегко вернуться к нормальной торговле.

Российские черноморские терминалы обрабатывают около 70% экспорта зерна из страны. К ним относятся Новороссийский и Таманский порты.

"Торговые барьеры" для России

Несмотря на напряженность, мировые цены на пшеницу остаются значительно ниже пиковых после того, как вторжение России в прошлом году вызвало опасения глобального голодного кризиса.

"Изъятие большего количества украинского зерна с мирового рынка может усилить давление на предложение, если только российский экспорт или большие урожаи других производителей не компенсируют разницу. Эскалация напряженности в Черном море, вероятно, повлияет на объемы российского экспорта и не позволит судоходным компаниям направлять суда в российские порты, особенно новые суда, которые могут перевозить больше", — отмечают в издании.

Российское министерство сельского хозяйства прогнозирует, что экспорт зерна в сезоне 2023/24 упадет примерно на 8% по сравнению с прошлогодним максимумом в 60 миллионов тонн. Причину падения министерство не назвало.

Россия планирует строить новые грузовые корабли

В издании напомнили, что в декабре министерство объявило о плане строительства флота из 61 нового зерновоза, ссылаясь на "санкционное давление и отказ многих международных перевозчиков сотрудничать с Россией".

"Российские экспортеры нуждаются в 34 зерновозах грузоподъемностью 60 000 тонн и 27 — грузоподъемностью 40 000 тонн, заявило министерство в декабре. Оно не сообщило, когда они могут быть построены российскими судостроительными заводами", — рассказывают журналисты.

Российская государственная сельскохозяйственная лизинговая компания "Росагролизинг" заявила в марте этого года, что разместила заказ на флот зерновозов, который планирует спустить на воду в течение трех лет. По данным оценочной компании VesselsValue, пока не поступало никаких заказов от российских компаний ни на внутреннем, ни на международном рынке. Строительство новых кораблей обычно занимает до трех лет.

По данным VesselsValue, большая часть из нынешнего российского флота, состоящего из 31 преимущественно небольшого сухогруза, имеет возраст более 30 лет, что затрудняет доступ к некоторым портам со строгими требованиями к судам старше определенного возраста.

"Мы не видим, чтобы Россия строила собственный флот с нуля в краткосрочной перспективе, чтобы удовлетворить свои насущные потребности. Основное внимание будет сосредоточено на фрахтовании с коммерческого рынка", — отметила аналитик консалтинговой компании Control Risks Виктория Митчелл.

Ранее сообщалось, что 3 августа государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что все члены Организации Объединенных Наций должны объединить усилия для противодействия России, ее шантажа голодом, который может начаться в мире.

Напомним, 2 августа Reuters сообщило, что из-за атаки войск РФ на Измаил цены на продовольствие в мире выросли. По словам аналитиков, в результате срыва зерновой сделки экспорт зерна из Украины в июле снизился на 40% по сравнению с июнем.