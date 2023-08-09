Как зарегистрировать РРО в контролирующих органах: налоговики рассказали о вариантах

Предприниматели имеют возможность выбрать, покупать ли им устройство для регистрации расчетных операций, или воспользоваться бесплатными приложениями, которые предлагает ГНС.

В Государственной налоговой службе напомнили предпринимателям о необходимости начать использовать РРО и ПРРО для проведения расчетов с клиентами. Налоговики указали варианты регистрации средств в контролирующих органах и указали, что эту процедуру прошли уже 6 тысяч субъектов хозяйствования. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.

Пресс-служба отметила, что 6 тысяч регистраций РРО/ПРРО — результат первых пяти дней после возобновления действия Закона Украины "О применении регистраторов расчетных операций". Также напомнила, что новации касаются определенных категорий предпринимателей, перечисленных в законе, и начали они действовать с 1 августа 2023 года.

РРО и ПРРО: детали использования

Налоговики объяснили детали относительно начала работы с регистраторами:

субъект хозяйствования (СХ) самостоятельно выбирает, каким будет пользоваться РРО — физическим устройством для регистраторов расчетных операций, или же ПРРО — программным регистратором расчетных операций;

СХ самостоятельно выбирает, пользоваться платным или бесплатным ПРРО;

ГНС предлагает бесплатные ПРРО — их в виде приложений для смарт-устройств можно загрузить на соответствующих платформах;

чтобы получить консультацию по регистратору, можно позвонить на номер 0800501007.

РРО: как подать заявление

Чтобы зарегистрировать РРО, нужно сначала подать заявление, объяснили налоговики:

для РРО — это бумажное или заявление в отделении налоговой службы;

для ПРРО — это только электронное заявление.

Образцы заявлений для ФЛП и юрлиц есть на сайте Госналогслужбы — нужно отыскать документ с названием "Заявление о регистрации регистратора расчетных операций по ф. №1-РРО" или "Заявление о регистрации программного регистратора расчетных операций. Форма №1-ПРРО".

Как зарегистрировать РРО

Предприниматель должен посетить отделение налоговой службы, в котором он регистрировался, и пройти следующие шаги:

СХ подает заявление соответствующей формы;

налоговик должен принять решение и, если нет возражений, то зарезервировать и сформировать фискальный номер. После этого ГНС направляет фискальный номер в центр сервисного обслуживания (в электронной форме). Срок на эти процедуры — до двух дней;

ЦСО проводит определенные работы для регистрации РРО и готовит документы для опломбирования — срок до трех дней;

СХ с момента отправки в ЦСО фискального номера должен внести этот номер в РРО и опломбировать его;

контролирующий орган ГНС, получив документы от ЦСО, должен внести соответствующую отметку в Электронном кабинете СХ в информационно-телекоммуникационной системе.

Напоминаем, с 1 августа чиновники восстановили ответственность предпринимателей за нарушения в использовании РРО/ПРРО: размер наказания до 2025 года неизменен и пока не вырос до максимально возможного. Кроме того, в решении Кабмина подробно описано, кого будут штрафовать сразу с 1 августа, а кому дают время до 1 октября.