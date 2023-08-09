Как зарегистрировать РРО в контролирующих органах: налоговики рассказали о вариантах
Предприниматели имеют возможность выбрать, покупать ли им устройство для регистрации расчетных операций, или воспользоваться бесплатными приложениями, которые предлагает ГНС.
В Государственной налоговой службе напомнили предпринимателям о необходимости начать использовать РРО и ПРРО для проведения расчетов с клиентами. Налоговики указали варианты регистрации средств в контролирующих органах и указали, что эту процедуру прошли уже 6 тысяч субъектов хозяйствования. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.
Пресс-служба отметила, что 6 тысяч регистраций РРО/ПРРО — результат первых пяти дней после возобновления действия Закона Украины "О применении регистраторов расчетных операций". Также напомнила, что новации касаются определенных категорий предпринимателей, перечисленных в законе, и начали они действовать с 1 августа 2023 года.
РРО и ПРРО: детали использования
Налоговики объяснили детали относительно начала работы с регистраторами:
- субъект хозяйствования (СХ) самостоятельно выбирает, каким будет пользоваться РРО — физическим устройством для регистраторов расчетных операций, или же ПРРО — программным регистратором расчетных операций;
- СХ самостоятельно выбирает, пользоваться платным или бесплатным ПРРО;
- ГНС предлагает бесплатные ПРРО — их в виде приложений для смарт-устройств можно загрузить на соответствующих платформах;
- чтобы получить консультацию по регистратору, можно позвонить на номер 0800501007.
РРО: как подать заявление
Чтобы зарегистрировать РРО, нужно сначала подать заявление, объяснили налоговики:
- для РРО — это бумажное или заявление в отделении налоговой службы;
- для ПРРО — это только электронное заявление.
Образцы заявлений для ФЛП и юрлиц есть на сайте Госналогслужбы — нужно отыскать документ с названием "Заявление о регистрации регистратора расчетных операций по ф. №1-РРО" или "Заявление о регистрации программного регистратора расчетных операций. Форма №1-ПРРО".
Как зарегистрировать РРО
Предприниматель должен посетить отделение налоговой службы, в котором он регистрировался, и пройти следующие шаги:
- СХ подает заявление соответствующей формы;
- налоговик должен принять решение и, если нет возражений, то зарезервировать и сформировать фискальный номер. После этого ГНС направляет фискальный номер в центр сервисного обслуживания (в электронной форме). Срок на эти процедуры — до двух дней;
- ЦСО проводит определенные работы для регистрации РРО и готовит документы для опломбирования — срок до трех дней;
- СХ с момента отправки в ЦСО фискального номера должен внести этот номер в РРО и опломбировать его;
- контролирующий орган ГНС, получив документы от ЦСО, должен внести соответствующую отметку в Электронном кабинете СХ в информационно-телекоммуникационной системе.
Напоминаем, с 1 августа чиновники восстановили ответственность предпринимателей за нарушения в использовании РРО/ПРРО: размер наказания до 2025 года неизменен и пока не вырос до максимально возможного. Кроме того, в решении Кабмина подробно описано, кого будут штрафовать сразу с 1 августа, а кому дают время до 1 октября.