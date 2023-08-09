Пенсии в Украине: какая минимальные выплаты в стране (инфографика)

Некоторые украинские пенсионеры получают пенсию по возрасту, меньше прожиточного минимума. Чтобы этого не произошло, нужно платить социальный взнос определенное минимальное количество лет.

В Украине минимальная и максимальная пенсия отличаются в 10 раз. При этом стоит учитывать, что минимальная пенсия — это на самом деле социальная помощь от государства, а не средства, которые выплачиваются на основе страховых взносов. В деталях ситуации разобрался Фокус.

Некоторые категории пенсионеров получают минимальную пенсию, которая меньше минимального прожиточного минимума в 2023 году — то есть менее 2589 грн. Эти средства выплачивает государство в качестве социальной помощи.

Минимальная и максимальная пенсия: детали

Размер минимальных пенсионных выплат в 2023 году составляет 2093 грн. Эти деньги получают люди, которые достигли пенсионного возраста, вышли на пенсию, но не имеют достаточного количества лет страхового стажа.

Минимальная пенсия по возрасту — 2760 грн.

Средний размер пенсии в 2023 году составлял 5311 грн.

Максимальный размер пенсии — 20930 грн.

Получение пенсии: особенности распределения пенсий

Согласно статистике Пенсионного фонда, есть граждане, которые получают пенсии менее 2093 грн. В частности, выплаты менее 2 тыс. грн получает 0,6% пенсионеров, то есть — около 60 тыс. человек. При этом среднюю пенсию — около 3-5 тыс. грн — получает 36% пенсионеров, или около 400 тыс. человек, а более 10 тыс. — каждый десятый пенсионер (10% или около 1 млн человек).

Размеры пенсий в Украине — июль 2023 — Opendatabot Фото: opendatabot

Пенсия по возрасту: каким должен быть размер стажа

Стаж для выхода на пенсию по возрасту постепенно будет расти, говорится в Законе Украины "Об общеобязательном государственном страховании". Это означает, что в каждом следующем году будет расти количество лет, в течение которых человек должен платить Единый социальный взнос.

Чтобы выйти на пенсию в 60 лет, нужно иметь страховой стаж:

в 2023 году — не менее 30 лет;

в 2024 году — не менее 31 года;

в 2025 году — не менее 32 лет;

в 2026 году — не менее 33 лет;

в 2027 году — не менее 34 лет;

в 2028 году — не менее 35 лет.

Чтобы выйти на пенсию в 63 года, нужно иметь страховой стаж:

в 2023 году — 20-30 лет;

в 2024 году — 21-31 год;

в 2025 году — 22-32 лет;

в 2026 году — 23-33 лет;

в 2027 году — 24-34 лет;

в 2028 году — 25-35 лет.

Чтобы выйти на пенсию в 65 лет, нужно иметь страховой стаж:

в 2023 году — 15-20 лет;

в 2024 году — 16-21 лет;

в 2025 году — 17-22 лет;

в 2026 году — 18-23 лет;

в 2027 году — 19-24 лет;

в 2028 году — 20-25 лет.

Если человек не имеет стажа, для выхода на пенсию по возрасту, он может его докупить. Если же не докупит, то будет получать социальную помощь от государства и не более.

Напоминаем, начиная с августа начинают выплачивать новый размер пенсии некоторым категориям граждан. Также в конце лета получат дополнительные средства граждане с особыми заслугами, а также люди с инвалидностью — об этом говорится в материале Фокус.

Между тем некоторые изменения произошли и для ВПЛ: правительство перенесло период выплат и анонсировало проверку имущественного положения.