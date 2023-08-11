Пенсии в Украине: как оформить выплаты и какие нужны документы

В Украине существует четыре вида пенсионных выплат и каждый имеет свои нюансы. Благодаря современным технологиям граждане могут оформить их при помощи портала "Дія" всего за 60 минут.

Украинцам рассказали, какие документы нужны для того, чтобы оформить правильно и быстро пенсионные выплаты, а также как подать заявление онлайн. Об этом пишет издание "Вiкна".

Для того, чтобы подать заявление о получении пенсионных выплат, сначала нужно собрать огромный список различных документов. Начать нужно с того, какие виды выплат существуют в Украине:

по возрасту;

по инвалидности;

по потере кормильца;

по другим обстоятельствам, среди которых военная служба или ликвидация аварии на Чернобыльской АЭС.

Пенсия по возрасту: какие документы нужны

В первую очередь необходимо написать заявление о начислении пенсии. Далее нужно специальная справка из налоговой о присвоении идентификационного номера; трудовая книжка; справка о заработной плате; документы о регистрации; документы, которые удостоверяют статус.

Если вы выходите на пенсию раньше положенного срока, тогда дополнительно может потребоваться направление для назначение пенсии.

Стоит не забыть о двух фотографиях 4х6 сантиметров и реквизиты для собственного пенсионного счета в банке.

Пенсия по инвалидности: какие документы нужны

Нужно собрать все те документы, что и для назначения пенсии по возрасту, но дополнительно добавить к ним выписку из акта осмотра медицинской экспертной комиссии.

Пенсия по потере кормильца: какие документы нужны

Чтобы получать этот вид социальных выплат, украинцам нужно оформить следующие документы:

документ о том, сколько времени работал и сколько зарабатывал погибший кормилец;

справка из налоговой о присвоении идентификационного номера умершему кормильцу;

свидетельство о рождении человека, которому назначается пенсия;

справка о всех членах семьи кормильца;

справка из ЗАГСа о смерти кормильца;

справки из учебных заведений о том, что дети обучаются на дневной форме обучения;

документы о пребывании членов семьи на содержании у погибшего;

вывод эксперта, в котором будет установлена причинная связь смерти кормильца.

Все это можно подать при помощи портала "Дія". Не нужно лично приходить в Пенсионный фонд Украины и стоять в очереди. Эта услуга совершенно бесплатна и подача заявления занимает не больше часа. После онлайн-оформления пенсионных выплат ответ придет в течении 10 дней.

Напоминаем, начиная с августа начинают выплачивать новый размер пенсии некоторым категориям украинцев. Также в конце лета граждане с особыми заслугами могут получить дополнительные выплаты, а также люди с инвалидностью — об этом говорится в материале Фокус.