В Украине повысят минимальную стоимость алкоголя: в Минэкономики объяснили пересмотр цен

Сегодня размер минимальной стоимости алкоголя, как считают в Минэкономики, не соответствует реальным затратам на производство и реализацию напитков на рынке.

В Украине намерены повысить минимальные цены на алкоголь, которые не пересматривались с 2017 года. Из-за этого государство недополучает налоги, а покупателям массово реализуют фальсификат. Пресс-служба Минэкономразвития на сайте сообщила подробности.

Правительство 9 августа приняло соответствующее постановление. В документе указано, что произойдет повышение минимальных оптово-отпускных и розничных цен на отдельные виды алкогольных напитков.

Проект постановления исчез с сайта Минэкономики. Заместитель председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк объяснил журналистам UBR, что повышение цен на алкоголь в Украине это вопрос времени.

Вероятные показатели роста минимальной цены на такую продукцию:

вина — в 62%;

сидр и некоторые продукты брожения — на 61-71%.

шампанское и игристые вина — на 28%;

виски, ром и джин — на 25%;

водка и ликеро-водочные — на 13%;

коньяк и бренди — на 11-12%.

В сообщении Минэкономики говорится о том, что в ноябре 2016 года были введены минимальные цены на алкогольную продукцию. В 2017 году произошел рост ставок акцизного налога на подавляющее большинство алкогольных напитков (водку, ликеро-водочные изделия, вина, коньяк и т.д.).

Произошел и рост показателей других составляющих цены. Сегодня размер минимальной стоимости, по мнению ведомства, не соответствует реальным затратам на производство и реализацию алкогольных напитков на рынке.

В Минэкономразвития получили многочисленные обращения участников рынка, которые отмечали, что их операционные расходы не покрываются минимальными ценами. По мнению ассоциаций производителей алкогольной продукции, со стороны легальных производителей ослабляется конкуренция, а доля недобросовестных производителей растет. Это происходит, поскольку компании способны сокращать собственные операционные расходы путем приобретения неучтенного спирта, уклоняться от уплаты налогов, использовать суррогатные вещества для производства контрафактной продукции.

Напомним, в июле в Минэкономики заявили, что намерены пересмотреть минимальную стоимость на алкогольные напитки в Украине. Согласно проекту постановления, если пересмотр цен состоится, то 0,5 литра самой дешевой водки будет стоить 101 гривну.