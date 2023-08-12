Пенсии для украинцев за границей: Кабмин анонсировал новый порядок выплат для беженцев

Первыми доступ к этой услуге получат те украинцы, которые сейчас находятся в Польше.

Граждане Украины, которые спасались от войны за границей смогут получать пенсию и другие виды государственной денежной помощи путем международного почтового перевода, сообщил правительственный портал.

В Кабмине подчеркнули, что это стало возможным благодаря запуску экспериментального проекта, подготовленного Минсоцполитики и одобренного правительством 12 августа после совещаний по обсуждению проблемных вопросов граждан Украины,временно находящихся в Польше.Для его реализации 10 августа внесли изменения в постановлении Правления НБУ от 24 февраля 2022 года №18 "О работе банковской системы в период введения военного положения", позволяющие "Укрпочте" осуществлять такие переводы.

Проект предусматривает выплаты с помощью международных почтовых переводов АО "Укрпочта" пенсий и денежной помощи получателям, которые временно пребывают за пределами Украины. Такой шаг, по мнению инициаторов, упростит получение пенсии и других видов денежной помощи гражданам, которые в Украине получали их по почте и не имели текущих счетов, открытых в уполномоченных банках.

Чтобы получать деньги таким образом, пенсионерам или тем, кто получает какие-то другие социальные выплаты от государства, нужно написать в АО "Укрпочта" соответствующее заявление и отправить его в бумажной или электронной форме.

Перевод будет осуществлен в следующем месяце после подачи заявления и доставлен по месту временого проживания получателя с пересчетом на местную валюту. Так, если он находится в Польше, то украинскую пенсию он получит в злотых.

Чтобы получить деньги, необходимо будет предоставить документ, который удостоверяет личность.

Фото: Пресс-служба КМУ

Первыми, кто сможет воспользоваться услугой, станут украинцы,которые сейчас в Польше. Если эксперимент окажется успешным, то, при необходимости, его введут и в других странах, приютивших украинских граждан.

В правительстве подчеркнули, что такие услуги для украинцев будут бесплатными.

Ранее Фокус писал, что украинцы, которые сейчас в Польше с детьми, смогут ежемесячно получать 7000 гривен.