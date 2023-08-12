Пенсии в Украине: когда и как можно будет оформить пенсию вне зависимости от возраста

В Министерстве социальной политики продолжают пенсионную реформу, которая должна будет закончиться в 2028 году. После этого некоторые украинцы смогут выйти на заслуженный отдых в любом возрасте.

Украинцы смогут выходить на пенсию независимо от своего возраста, но изменения начнут действовать не сразу и включают в себя некоторые нюансы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

Согласно статье 26 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" пенсионный возраст и право на назначение пенсии по возрасту определяется в зависимости от приобретенного лицом соответствующего страхового стажа и составляет 60, 63 и 65 лет.

Не нужно будет привязывать выход на заслуженный отдых к своему возрасту уже через в лет. В Министерстве социальной политики отмечали, что изменения вступят в силу в 2028 году.

При этом, гражданам нужно будет иметь от 40 лет трудового стажа. Каждый случай будут рассматривать в индивидуальном порядке. Там будет учитываться как стаж, так и размер заработной платы, с которой платились страховые начисления.

Пенсии в Украине: сколько лет стажа необходимо в 2023 году

В 2023 года выход на пенсию происходит еще по старым правилам. В 60 лет это могут сделать граждане, которые имеют за плечами не менее 30 лет стажа. 63-летним украинцам необходимо уже не менее 20 лет стажа, а вот 65-летним — не менее 15.

Те украинцы, которые до 65 лет так и не смогли накопить хотя бы 15-летний стаж работы будут получать специальную социальную помощь от государства, которая формируется на уровне прожиточного минимума.

Напоминаем, начиная с августа, начинают выплачивать новый размер пенсии некоторым категориям украинцев. Также в конце лета граждане с особыми заслугами могут получить дополнительные выплаты, а также люди с инвалидностью — об этом говорится в материале Фокуса.