Отдых на праздник: будет ли у украинцев выходной на День Независимости

В 2023 году действуют определенные изменения в законодательство относительно отпусков и выходных. В частности, некоторым работникам работодатель может отказать в предоставлении отпуска. Фокус исследовал, что происходит с отпусками и будет ли у граждан выходной на День Независимости.

Отпуска и все, что с ними связано, ранее регулировал Закон Украины "Об отпусках", а также определенные вопросы были урегулированы профильным законодательством в зависимости от сферы деятельности или статуса работников. Но после введения в Украине военного положения, парламент принял закон "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения". Об этом Фокусу рассказал Дмитрий Лазебный, адвокат юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры".

По его словам, на время военного положения предоставление работнику ежегодного основного отпуска по решению работодателя может быть ограничено продолжительностью 24 календарных дня за текущий рабочий год."Если продолжительность ежегодного основного отпуска составляет более 24 календарных дней, предоставление не использованных во время военного положения дней переносится на период после прекращения или отмены военного положения", — говорит Дмитрий Лазебный.

Он объяснил: на время действия военного положения не применяются нормы о предоставлении работнику права использовать неиспользованную часть ежегодного отпуска, также не действует запрет работодателям отказывать в ежегодном отпуске в течение двух лет подряд, а также тем работникам, которые имеют право на ежегодные дополнительные отпуска за работу с вредными и тяжелыми условиями или с особым характером труда.

"Работодатель может отказать работнику в любом отпуске (кроме отпуска по беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком до 3 лет), если работник привлечен к выполнению работ на объектах критической инфраструктуры", — говорит адвокат. Однако он добавляет: по просьбе работника работодатель может предоставить отпуск без сохранения заработной платы. Причем, такой отпуск может быть неограниченным по сроку.

День Независимости в 2023 году: будет ли в этот день — выходной

По словам Дмитрия Лазебного, во время войны из-за введения военного положения больше не действуют нормы о выходных на государственные праздники. То есть, работодатель может формировать график для работников, в том числе и отменять выходные на государственные праздники, которые были нормой до войны в Украине.

Для большинства украинцев 24 августа будет рабочим днем Фото: Pexels

"Работодатель может самостоятельно устанавливать график работы предприятия. При таких обстоятельствах, если в этом есть производственная необходимость, работодатель может вывести работников на работу — при этом рабочий день будет оплачиваться в обычном размере и включаться в стаж, дающий право на оплачиваемый отпуск. И если государственный праздник выпадет не на выходной день, а на рабочий (к примеру, в 2023 году 24 августа — День Независимости Украины, выпадает на среду), скорее всего, это будет обычный рабочий день, поскольку, по примеру 2022 года, большинство работодателей не делали этот день выходным", — пояснил Дмитрий Лазебный.

Итак, вероятно, для большинства украинцев День Независимости 24 августа будет рабочим днем, а не выходным. Однако окончательное решение относительно выходного или рабочего дня должен принять работодатель.

Ранее Фокус писал, что Верховная Рада приняла законопроект №9342. Он предусматривает возможность отдыха для военнослужащих в течение 40 дней: 30 дней очередного отпуска и еще 10 дней отпуска по семейным обстоятельствам. Законопроект 30 июня был возвращен с подписью президента.