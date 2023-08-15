Получат не все: кому из украинцев не положены надбавки к пенсиям

Главная причина для отсутствия доплаты – пенсия более 10 340 грн. В таком случае не выплачиваются никакие "возрастные" надбавки.

Уже в течение года действует программа дополнительных выплат к пенсиям для пожилых людей, согласно которой пенсионеры, достигшие возраста 70 лет, имеют право на дополнительные 300 гривен в месяц. Тем не менее, не все лица данного возраста могут воспользоваться этой дополнительной финансовой поддержкой. Об этом сообщает издание "На пенсии".

Специалисты отмечают, что основной причиной отсутствия доплаты является получение пенсии в размере более 10 340 гривен. В данной ситуации также не осуществляется выплата никаких "возрастных" надбавок, включая доплату в размере 400 гривен для лиц старше 75 лет и доплату в размере 500 гривен для лиц старше 80 лет.

Дополнительно следует отметить, что из-за установленного порядка выплаты пенсий, который осуществляется с 4 по 25 число каждого месяца, а расчеты для выплаты производятся в конце предыдущего месяца, некоторые "новые" 70-летние пенсионеры могут остаться без дополнительных 300 гривен, поскольку они не успевают попасть в этот цикл расчетов и выплат.

Например, если пенсионеру исполнилось 70 лет 22 сентября, то он не получит полную доплату за сентябрь. Однако, начиная с октября, ему будут выплачиваться дополнительные 300 гривен в соответствии с программой.

"Если пенсия такого лица меньше 10 340 грн и ему исполнилось 70 лет, то надбавку в сумме 300 гривен оно обязательно будет получать. Просто в первый месяц после достижения 70-летия эта доплата уплачивается с числа, когда лицо отметило день рождения", — объяснили специалисты.

Напоминаем, для некоторых категорий пенсионеров индексация выплат состоялась только в июле 2023 года, но определенные граждане дополнительных денег вообще не получили.

Кабинет министров принял постановление, которым установил дополнительные одноразовые социальные выплаты в августе, при этом размер выплат колеблется от 450 грн до 3100 грн.