За особые заслуги: некоторым украинцам установлена надбавка к пенсии в размере 4200 грн

По информации ГУ ПФ в Винницкой области, надбавка к пенсии установлена лицам, признанным борцами за независимость Украины.

Главное управление Пенсионного фонда в Винницкой области сообщило, что некоторые пенсионеры могут рассчитывать на доплату к пенсии в размере 4200 грн.

Вступили в силу изменения в законы, которыми урегулирован вопрос социальной защиты борцов за независимость Украины в 20 веке.

Законы "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной" и "О реабилитации жертв репрессий коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов" изложены в новой редакции (Закон Украины от 29.05.2023 года №3113, вступивший в силу 1 июля 2023 года).

"Лицам, признанным борцами за независимость Украины, которые коммунистическим режимом были заключены в тюрьму за их убеждения, установлена надбавка к пенсии в размере 4200 грн", — говорится в сообщении ГУ ПФ в Винницкой области. С 1 марта 2024 года такую пенсию за особые заслуги будут индексировать.

В учреждении отмечают, что пенсия за особые заслуги назначается со дня обращения или со дня приобретения права на нее, если обращение произошло не позднее 12 месяцев со дня приобретения такого права, но не ранее 1 июля 2023 года. Основанием для назначения такой пенсии является справка Региональной комиссии ОГА, подтверждающая статус лица.

В Украине действуют и другие надбавки за особые заслуги перед государством. Так, по информации ПФ, граждане, которые имеют особые заслуги перед Украиной устанавливается надбавка в размере от 23 до 40 процентов прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

Пенсионерам, которые одновременно имеют право на надбавку по нескольким основаниям, устанавливается надбавка, которая является большей в размере.

Напомним, 15 августа мы писали, что уже в течение года действует программа дополнительных выплат к пенсиям для пожилых людей, согласно которой пенсионеры, достигшие возраста 70 лет, имеют право на дополнительные 300 гривен в месяц. Однако, не все лица этого возраста могут воспользоваться этой дополнительной финансовой поддержкой.

Кроме того, 21 июля сообщалось, что для некоторых категорий пенсионеров индексация выплат состоялась только в июле 2023 года, но определенные граждане дополнительных денег вообще не получили.