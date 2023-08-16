Несчастный случай на производстве: какие выплаты положены украинцам

По информации Пенсионного фонда, в 2023 году для учета индивидуальных потребностей людей, пострадавших в результате несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, возмещение расходов на социальные услуги происходит сразу по двум направлениям.

В конце 2022 года в Украине ликвидировали Фонд социального страхования и с тех пор всеми социальными выплатами, включая оплату больничных, занимается Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Тем временем правительство усовершенствовало механизм, по которому предоставляются соцуслуги пострадавшим в результате несчастного случая на производстве или профессионального заболевания. Как сообщают в Пенсионном фонде, изменения предусмотрены в постановлении Кабмина № 775 "Некоторые вопросы реализации прав потерпевших в результате несчастного случая на производстве и профессионального заболевания получением социальных услуг".

Так, для учета индивидуальных потребностей людей, пострадавших в результате несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, возмещение расходов на социальные услуги происходит по двум направлениям:

уход на дому;

натуральная помощь.

Натуральная помощь: что это значит

По информации ПФУ, ее предоставление происходит ежемесячно. Государство компенсирует гражданам, пострадавшим на производстве: стоимость:

санитарно-гигиенических средств;

продуктов;

одежды;

обуви;

других предметов первой необходимости.

"Компенсация предоставляется как часть размера минимальной заработной платы, в зависимости от вида натуральной помощи, на основании перечня мер, определяемого социальным менеджером после проведенного обследования", — сказано в сообщении.

При этом компенсация может предоставляться на все указанные средства одновременно.

Уход на дому: на какую помощь можно рассчитывать от государства

У пострадавших на производстве есть возможность самостоятельного выбора предоставления соцуслуг на дому:

с помощью договора с лицом (юридическим/физическим), предоставляющим такие услуги,

с помощью ежемесячной денежной компенсации за предоставление социальной услуги по уходу на дому членом семьи (другим лицом).

В то же время был расширен перечень видов социальных услуг, за которые предоставляется компенсация в случае ухода на дому членом семьи. Теперь, в случае определения потребности, пострадавшему кроме компенсации за предоставление постоянного постороннего ухода, предоставляется ежемесячная компенсация за осуществление специального медицинского ухода и бытового обслуживания.

Размеры ежемесячной денежной компенсации:

минимальная зарплата, если определена потребность в специальном медицинском уходе — 6,7 тысяч гривен;

половина размера минимальной зарплаты, если определена потребность в постоянном постороннем уходе — 3 тысячи 350 гривен;

четверть размера минимальной зарплаты, если определена потребность в бытовом обслуживании — 1 тысяча 675 гривен.

Как отметили в ПФУ, социальные услуги по уходу на дому и натуральной помощи могут предоставляться одновременно.

Напомним, Кабинет министров принял постановление, которым установил дополнительные одноразовые социальные выплаты в августе, при этом размер выплат колеблется от 450 грн до 3,1 тыс. грн. Также Фокус рассказывал, кому из украинцев положена надбавка к пенсии в размере 4,2 тыс. грн.