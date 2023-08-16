Кремль "отжал" часть бизнеса Carlsberg: гендиректор шокирован "беспрецедентностью"

В пивоварне рассказали, что остаются владельцами компании "Балтика", но фактически ее не контролируют. Руководство Carlsberg определило действия РФ как национализацию и выразило надежду добиться продажи бизнеса.

В июле РФ взяла под контроль восемь пивоварен датской группы и 8400 их работников после согласия Carlsberg продать часть бизнеса неназванному покупателю. В компании шокированы захватом "Балтики". Об этом говорится в материале Reuters от 16 августа.

"Мы знали с самого начала, с тех пор как объявили о намерении покинуть Россию в марте прошлого года, что существует огромный интерес к бизнесу со стороны людей внутри России. Но все же это беспрецедентное развитие событий", — заявил генеральный директор компании Кеес Т'Харт.

Он объяснил, что право собственности на "Балтику" сохраняется за Carlsberg, но фактического контроля или влияния на пивоварни руководство не имеет.

"Технически это не национализация, но на данный момент для нас непонятно, как это будет происходить. Это последнее событие сделает еще более болезненным покидать Россию", — отметил Т'Харт.

Он рассказал, что Carlsberg не контактирует со своими российскими сотрудниками, но сохраняет ограниченную связь с властями РФ.

В Financial Times добавили, что компания все еще надеется продать свой филиал "Балтика".

"Мы оцениваем ситуацию и правовые последствия этого крайне неожиданного шага и будем пытаться защитить наши активы и стоимость бизнеса", — объяснил Т'Харт.

В Carlsberg считают "вероятным", что "Балтику" все же смогут легально продать несмотря на неопределенные условия. В то же время в пивоваренной компании сообщили, что арест части бизнеса может повлиять на другие его части и структуры за пределами страны-агрессора.

Напомним, в течение года цены на продукты в Украине выросли в среднем на 13,3%. Заметнее всего за это время подорожали яйца — на 56,4%. В НБУ объяснили, с чем связан такой рост цен.

Недавно, 14 августа, российский рубль упал до самого низкого показателя по отношению к доллару за более чем год. По прогнозам экономистов, ситуация в РФ может привести к инфляции.