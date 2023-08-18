Минимальная и средняя зарплата: стало известно, как размер пенсии зависит от доходов

Сейчас для выхода на пенсию в 60 лет нужно иметь 30 лет стажа, в 63 года — от 20 до 30 лет стажа, в 65 лет – от 15 до 20 лет стажа. Человек, получающий минимальную зарплату, будет получать пенсию в размере 2093 гривен.

Гражданин Украины, который вносит взносы средней зарплаты, на период своей пенсии сможет рассчитывать на выплату, составляющую около 29% от обычного дохода. В настоящее время эта сумма составляет 4,5 тыс. гривен. В то же время человек, который официально зарабатывает минимальную зарплату, будет получать пенсию в размере всего 2093 гривны. Об этом стало известно из материала издания OBOZREVATEL.

В источнике отмечают, что для того чтобы получать пенсию в размере 10 тыс. гривен, необходимо иметь официальный доход, с которого уплачиваются взносы, составляющий 33,3 тыс. гривен.

В Украине как минимум половина граждан в возрасте 60 лет не сможет выйти на пенсию. Каждый год требования для возможности выхода на пенсию ужесточаются, и к 2028 году необходимо будет иметь стаж работы в размере 35 лет. Следует отметить, что выполнить такое требование сможет лишь 50% населения Украины в лучшем случае.

В настоящее время в Украине существуют следующие требования для выхода на пенсию:

для выхода на пенсию в 60 лет необходимо иметь стаж работы в размере 30 лет;

для выхода на пенсию в 63 года требуется иметь стаж от 20 до 30 лет;

для выхода на пенсию в 65 лет стаж работы должен составлять от 15 до 20 лет.

В 2017 году была принята реформа, согласно которой ежегодно требования к стажу для выхода на пенсию увеличиваются на 12 месяцев, то есть на год. Эти меры предполагали стимулирование граждан Украины к официальному трудоустройству. Однако из-за неблагоприятных обстоятельств, таких как пандемия коронавируса и полномасштабная война, многие украинцы оказались в сложной ситуации и были лишены возможности официально работать.

На данный момент средний стаж работы, который имеют украинцы при выходе на пенсию, составляет 32 года. Это означает, что через два года множество пенсионеров не смогут выполнить нормы для выхода на пенсию вовремя. Прогнозируется, что в 2028 году наступит критический момент, когда многие граждане не смогут соответствовать требованиям для выхода на пенсию.

Напоминаем, для некоторых категорий пенсионеров индексация выплат состоялась только в июле 2023 года, но определенные граждане дополнительных денег вообще не получили.

Кабинет министров принял постановление, которым установил дополнительные одноразовые социальные выплаты в августе, при этом размер выплат колеблется от 450 грн до 3100 грн.