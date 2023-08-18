Кто из украинцев может игнорировать платежки за газ: потребителям объяснили важное условие

У некоторых украинцев есть возможность не оплачивать счета за газ во время войны. Фокус рассказывает, как не платить за услугу и остаться без долгов.

Украинцы, которые выехали за границу из-за войны или те, жилье которых разрушили российские оккупанты во время полномасштабного вторжения, могут не оплачивать счета за газ, если подтвердят факт разрушения. Об этом сообщает издание "УНИАН".

Так, в компании "Газсети", которая входит в структуру группы НАК "Нафтогаз Украины" журналистам рассказали, что гражданам для начала нужно подготовить заявление о разрушении или повреждении имущества. А к заявлению нужно добавить:

фото и документы, подтверждающие факт уничтожения жилья;

копию отчета городской/поселковой/сельской/военной администрации по обследованию возможности или невозможности восстановления объекта;

копию акта (справки) городского/поселкового/сельского совета о комиссионном обследовании разрушений или повреждений объекта;

копию акта ГСЧС о пожаре/повреждении домовладения;

копию документа о праве собственности;

копию паспорта, идентификационного кода владельца.

Заявление и документы должны получить в компании "Газсети". Ее сотрудники после этого проверят домовладение клиента, ликвидируют аварийную ситуацию и отключат объект от газоснабжения.

"При условии предоставления полного пакета документов по адресу потребителя будет прекращено начисление за распределение газа. При наличии справки от государственных органов о дате повреждения жилья будет проведена корректировка стоимости начисления за распределение газа с момента разрушения дома", — отметили в компании.

При этом с клиентами, которые сейчас находятся за границей и не могут лично принести заявление, в компании помогают в индивидуальном порядке.

"Все вопросы клиентам филиала помогаем решать путем электронной переписки. Контакты предприятий указаны на официальных ресурсах компании", — подчеркнули в "Газсетях".

Но даже если клиент сейчас не живет в своей квартире или доме, он все равно должен платить за услуги газораспределения.

Отметим, что 17 июля глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов заявил, что тарифы на газ в новом отопительном сезоне останутся для украинцев на прежнем уровне. Он отметил, что повышение тарифа состоится, вероятно, уже после отмены военного положения.

Напомним, из-за массовых ракетных и дроновых обстрелов энергетической системы Украины в течение года привели к тяжелым последствиям. Эксперты считают, что к новому отопительному сезону удастся восстановить только 30-40% высоковольтных сетей по отношению к их нормальной работе.