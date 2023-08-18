Обновлен порядок осуществления отдельных операций в иностранной валюте, — НБУ

По информации НБУ, указанные изменения будут способствовать лучшему информированию клиентов о контактах для обращений в случае конфликтных ситуаций.

Национальный банк Украины с 19 августа внес изменения в порядок совершения отдельных операций в иностранной валюте, сообщает пресс-служба НБУ.

Во-первых, расширен перечень информации, которая должна быть размещена в обозримом клиентами месте:

информация о юридическом лице — банке или небанковском учреждении, с указанием местоположения, номера телефона или номера телефона "горячей линии", адреса электронной почты, ссылки на интернет-страницу для представления обращений клиентов в банк, небанковское учреждение;

контактная информация НБУ с указанием местонахождение, номера телефона универсальной "горячей линии", адреса электронной почты, ссылка на страницу обращений в НБУ.

В Нацбанке считают, что в случае возникновения спорных ситуаций указанные изменения будут способствовать лучшему информированию клиентов о контактах для обращений и сообщений о нарушениях при совершении валютно-обменных операций.

Во-вторых, физическим лицам-нерезидентам предоставлена возможность получать на текущие счета в гривнах средства, уплата которых предусмотрена условиями гражданско-правовых договоров. Это связано с соответствующими изменениями в законодательстве Украины.

Как следует действовать в случае правонарушений при обмене валюты

Алгоритм действий граждан в случае возникновения нарушений при совершении валютно-обменных операций:

нужно обратиться с жалобой к руководству банка или небанковскому финансовому учреждению, которое нарушает правила обмена валют, чтобы они были в курсе нарушений их подчиненных;

в случае, если реакции со стороны руководства банка или небанковского финансового учреждения нет, следует обратиться в Национальный банк.

Напомним, 17 августа сообщалось, что банки изменяют условия по депозитам. Банки начали активно пересматривать свои депозитные условия после того, как НБУ снизил размер ключевой ставки.

Также добавим, что в июле в Украине в июне показатель инфляции впервые с начала полномасштабного вторжения снизился до самого низкого — 12,8% по сравнению с июнем 2022 года.