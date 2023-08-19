Почувствуют все: эксперт объяснил, почему падения курса рубля РФ так политически важно

По словам экономиста Сергея Гуриева, разницу между 50 рублями за доллар в 2022 году и 100 сегодня может наблюдать каждый гражданин России

Падение курса рубля по отношению к основным мировым валютам является политически важным, так как это немедленно почувствует российская общественность. Об этом заявил российский экономист Сергей Гуриев, пишет The Washington Post.

По его словам, разницу между 50 рублями за доллар в 2022 году и 100 сегодня может наблюдать каждый гражданин России

"Когда Центральный банк повышает процентную ставку, это также бьет по российским заемщикам, фирмам и домохозяйствам с непогашенными кредитами. Это замедлит российскую экономику и, следовательно, подорвет рост реальных доходов и покупательной способности граждан России", — сказал он.

По его словам, новая девальвация знаменует собой разворот, создавая реальность, когда Россия больше не экспортирует много и очень мало импортирует. Он добавил, что западный бойкот большей части российской нефти начал ощущаться только в начале этого года.

Гуриев сказал, что недавний мятеж против военного руководства России со стороны главы наемников ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, а также экспроприация западных компаний, все еще работающих в России, также способствовали оттоку капитала и ослаблению рубля.

Однако Гуриев также заявил, что не считает последние события критически опасными для российской экономики.

"Я думаю, что это нормально, что российский Центральный банк остается приверженным своему целевому показателю инфляции и повышает процентные ставки, когда видит, что инфляция выходит из-под контроля. С другой стороны, вопрос в том, насколько возможно дальнейшее снижение курса, если западная коалиция сможет ужесточить санкционное давление на российскую экономику", — сказал он.

Сергей Алексашенко, бывший заместитель министра финансов России, сказал журналистам, что девальвация рубля была вызвана растущим недоверием к экономической политике президента РФ Владимира Путина и будущему страны.

Напомним, что российские СМИ сообщали, что в Москве решили спасать рубль с помощью миллиардеров. Выведенная за рубеж валюта очень нужна Кремлю для того, чтобы успокоить валютный рынок, где курс доллара в августе впервые с марта 2022 года перешагнул отметку 100 рублей.