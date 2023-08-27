Франция на уничтожение излишков вина потратит 200 миллионов евро, названа причина

Алкоголь решили использовать для производства таких предметов, как дезинфицирующее средство для рук, духи и моющие средства.

Правительство Франции решило предоставить специалистам сельскохозяйственного сектора 200 миллионов евро (171,6 миллиона фунтов стерлингов) на уничтожение излишков вина и поддержку производителей в стране. Об этом информирует ВВС.

Перепроизводство и также в целом влияет на отрасль. Это происходит на фоне многих проблем для отрасли, включая падение спроса на вино, поскольку все больше людей пьют крафтовое пиво.

Большую часть этой суммы планируют использовать для покупки избыточных запасов, а алкоголь решат реализовать для использования в таких предметах, как дезинфицирующее средство для рук, духи и моющие средства.

В попытке сократить перепроизводство виноделам также предоставят средства для перехода на другие продукты, такие как оливки. Министр сельского хозяйства Марк Фено отметил, что правительство Франции, направляя деньги в отрасль, стремится остановить "обвал цен, чтобы виноделы снова могли найти источники дохода".

Несмотря на финансовую помощь и начальный фонд Европейского Союза в размере 160 миллионов евро, правительство Франции увеличило сумму для реализации инициативы до 200 миллионов евро.

"Винодельческая промышленность должна "смотреть в будущее, думать об изменениях потребителей ... и адаптироваться", — добавил он.

Данные Европейской комиссии свидетельствуют, что за год потребление вина упало в целом на континенте. В Португалии падение зафиксировали на 34%, на 22% в Германии, на 15% во Франции, на 10% в Испании, 7% в Италии. Площадь виноделия выросла на 4%.

Напомним, 25 августа стало известно, что в Украине решили стимулировать виноделие. Верховная Рада приняла законопроект, который касается упрощения деятельности малых производств винодельческой продукции.