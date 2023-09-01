Страховые выплаты онлайн: украинцам объяснили, как подать заявление через ПФУ

В Пенсионном фонде разработали для украинцев новую услугу, с помощью которой, не выходя из дома, можно подать заявление на всевозможные страховые выплаты.

Подавать заявление на назначение, перерасчет или продление страховых выплат украинцы теперь могут онлайн. Речь идет о компенсациях за несчастные случаи на производстве или во время профессиональных заболеваний. Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

Так, пострадавшие или члены их семей, после авторизации на вебпортале электронных услуг ПФУ с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) смогут онлайн подавать:

заявление о назначении, перерасчете, продлении страховой выплаты в связи с несчастным случаем на производстве (профессиональным заболеванием),

заявление о назначении, перерасчете, продлении страховой выплаты в связи со смертью кормильца,

заявление о возмещении расходов на погребение потерпевшего и связанные с этим ритуальные услуги,

заявление об осуществлении страховой выплаты (возобновление или добровольное прекращение выплаты, выплата недополученных страховых сумм),

заявление о компенсации расходов (компенсация проезда, расходов на жилье).

Как подать заявление онлайн?

После авторизации на вебпортале ПФУ нужно:

в личном кабинете на панели слева в разделе "Коммуникации по ПФУ" выбрать "Заявление на страховую выплату";

согласиться на дистанционное информирование и нажать кнопку "Продолжить";

в новом окне "Заявления на страховую выплату" из предоставленного перечня выбрать нужное заявление;

в нем заполнить все обязательные поля со звездочкой: внести общие и адресные данные, указать информацию о страховом случае, данные для назначения страховой выплаты, добавить скан-копии необходимых документов;

согласиться на передачу и обработку персональных данных и нажать кнопку "Сформировать заявление";

проверить данные в заявлении, подписать КЭП и отправить в Пенсионный фонд Украины.

Напомним, что кроме страховых выплат, граждане Украины могут оформлять онлайн и пенсионные выплаты на портале "Дія". То есть украинцам не обязательно лично приходить в Пенсионный фонд Украины и стоять в очереди. Онлайн услуга бесплатна, а оформить заявление можно, примерно, за час.