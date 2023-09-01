Господству конец: как Россия, пугая газом, навсегда потеряла Европу

Начав газовую войну против Европы, Москва сама подтолкнула ЕС к поиску новых поставщиков и ускорила процесс перехода к "зеленой" экономике, подорвав, таким образом, свой статус главного поставщика газа на Запад.

Россия больше не является главные экспортером газа на европейский континент. Статус, которым Москва владела почти 50 лет, был утрачен после полномасштабного вторжения в Украину и, в отличие от нефти, найти альтернативный рынок сбыта "голубого топлива" россиянам оказалось не под силу. Об этом пишет издание DW.

Отмечается, что для транспортировки газа нужно строить дорогостоящую инфраструктуру. Тем временем доходы от газа у РФ упали почти на 45%, до 710 млрд рублей (6,8 млрд евро или 7,4 млрд долларов) за первые пять месяцев 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Убытки "Газпрома" по итогам второго квартала составили 18,6 млрд рублей. Причина: сократились газовые потоки в Европу. Доля России на европейском рынке теперь составляет всего 10%, хотя Россия очень старается перенаправить запасной газ.

Экспорт российского газа по трубопроводу в Европу снизился на 60% и составил 62 млрд кубометров в 2022 году. Из-за этого "Газпрому" пришлось сократить добычу на пятую часть.

Тем временем РФ пытается все больше использовать бывшие советские республики, такие как Казахстан и Узбекистан, и продавать им свой газ, чтобы поддерживать поток газа. В Кремле также делают ставку на альтернативный маршрут в Европу, но детали этого плана пока никому не известны.

Заменить огромный европейский рынок Москва пытается Китаем. Но, снова таки, как пишут журналисты, воплотить эту идею можно только построив новые трубопроводы в дополнение к существующему трубопроводу "Сила Сибири".

Продолжающиеся поставки российского газа, хотя это и небольшая часть того, что ЕС покупал ранее, привели к призывам к поэтапному отказу от импорта СПГ, который в прошлом году увеличился на 37%, до 22 млрд кубометров. Бельгия, Франция и Испания закупили рекордные объемы у России в 2022 году.

Такие страны, как Нидерланды и Испания уже ищут пути, как отказаться от российского СПГ, но из-за отсутствия каких-либо санкций для отказа от российского газа понадобится какое-то время.

При этом, как отмечается в публикации, начав газовую войну против Европы, Москва сама подтолкнула ЕС к поиску новых поставщиков и ускорила переход к "зеленой" экономике. Таким образом это навсегда подорвало статус РФ как главного поставщика газа в Европу.

Напомним, в мае 2023 года стало известно, как дизельное топливо, производимое из российской нефти, продолжает попадать на европейский рынок. Также Фокус в конце весны анализировал, как сокращение доходов РФ от экспорта энергоносителей повлияет на российскую экономику и способность вести войну против Украины.