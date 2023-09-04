Пустая бензоколонка. Почему в России нефтяной кризис и какие он будет иметь последствия для агрессора

Беда пришла в РФ, откуда не ждали. В южных регионах страны, в сезон сбора урожая, фиксируют дефицит топлива. Как рассказали Фокусу эксперты, это является результатом как санкций, так и непродуманной экономической политики внутри страны. Как следствие — Россия может превратиться из экспортера в импортера нефти.

Россия, один из крупнейших в мире поставщиков нефти, во время кампании по сбору урожая столкнулась с нехваткой топлива. Наиболее остро кризис ощущается в южных регионах страны. "В Краснодарском крае, Адыгее и Астрахани бензин А-92 не продается в розницу, бензина А-95 и дизеля почти нет", — сказал Reuters трейдер на юге России. Как пишут российские СМИ, дефицит топлива зафиксировали на АЗС в Астраханской, Саратовской, Самарской, Рязанской, Ростовской, Новосибирской и Волгоградской областях, Калмыкии, Хабаровском крае и в оккупированном Россией Крыму.

В то же время цена бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже бьет исторический рекорд — превысила 74 тыс. рублей за тонну. В последний день лета 95-й бензин подорожал на 0,82%, до 74 304 рублей за тонну. Вместе с тем, стоимость бензина АИ-92 выросла на 0,59%, до 63 946 рублей за тонну.

Санкции и зарегулированность: почему растут цены на бензин в РФ

Дефицит топлива — это прямое следствие непродуманной налоговой политики в РФ, говорит эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев.

"Реформа под названием "налоговый маневр", которая реализуется на протяжении последнего десятилетия, с постоянно вносимыми корректировками, не способствует равномерному насыщению внутреннего рынка РФ нефтепродуктами. Мы постоянно наблюдаем провалы этой политики и в центральных регионах, ведь не секрет, что в Московской области время от времени ощущается нехватка топлива, и на юге России, в национальных регионах ближе к Кавказу", — пояснил он.

Нехватка топлива спорадически возникает в России из-за "налоговых маневров" правительства в отношении участников рынка

Прежде всего, на ситуацию с топливом в РФ повлияло ожидаемое сокращение демпферных выплат нефтяникам и повышение акцизов на бензин и дизель. Соответствующий законопроект начнет действовать в сентябре, тогда же компенсации нефтепереработчикам сократят вдвое, на 30 миллиардов рублей в месяц. Вместе с тем, падение стоимости российского рубля делает экспорт нефтепродуктов более выгодным, чем их продажа на внутреннем рынке. Поэтому нефтяные компании пытаются нарастить зарубежные поставки, что также формирует дефицит на внутреннем рынке.

По словам Рябцева, ситуация, которая сложилась в РФ, вполне естественна в условиях чрезмерной регуляции рынка, где есть вертикально интегрированные нефтяные компании, "которые не несут никаких убытков от такой ситуации, потому что их основное направление — экспорт".

Дефицит топлива в РФ, в частности, связан с налоговой политикой, выводом НПЗ на ремонт и проблемами на железной дороге

Кроме того, дефицит в России усиливают вывод на ремонт нефтеперерабатывающих заводов, а также двукратное, по сравнению с прошлым годом, увеличение сроков перевозки топлива по железной дороге. Последнее участники рынка объясняют перезагруженностью путей из-за необходимости переориентации экспорта угля с западных направлений на восток, перестройкой логистических цепочек в связи антироссийскими санкциями.

Европейские санкции привели к тому, что Россия стала неспособной обеспечить горючим своих граждан.

Нефть, которая добывается в РФ, сама по себе непригодна для переработки, говорят эксперты Фото: avto.informator.ua

"На российских нефтеперерабатывающих заводах нет нефти, которую они своими мощностями могут переработать. Все резервуары забиты "тяжелой" нефтью, которая никому не нужна, потому что раньше ее потребляла Европа. Она покупала более "легкую" арабскую или американскую, смешивала с российской Urals и получала продукт для переработки", — объясняет Дмитрий Леушкин, директор группы компаний PRIME.

Из мирового экспортера в импортера: что будет дальше с топливом в РФ

Нефть, которую Россия не может ни продать легально, ни переработать, ее компании пытаются вывозить "серыми" танкерами куда угодно, чтобы освободить резервуары. Их хотят заполнить более "легкой" и переработать, говорит Леушкин.

"Танкерным флотом, который работает без маячков, трекеров, который не отслеживается, то есть, полупиратским, они пытаются осуществить выгрузку из Мурманска, продать нефть за копейки, лишь бы только вывезти. Хоть и в Бразилию. Какой-то период времени в России будут испытывать эти большие сложности. Потому что новые резервуары не построят и оперативно не освободят. Кризис будет усиливаться в ближайшие полгода. Россию накроет общий коллапс", — убежден Дмитрий Леушкин.

Россия не может ни законсервировать скважины, ни продать нефть, ни переработать Фото: Bloomberg

Цены на внутреннем рынке в РФ продолжат рост. Не исключено, что нефтяные заводы РФ начнут импортировать "черное золото".

"Единственное, что они могут сделать, начать импортировать горюче-смазочные материалы из Ирана. Вплоть до такого смешного безобразия может дойти! Они будут пытаться создать смесь для переработки на своих заводах, например, с азербайджанской, которая более легкая, казахстанской", — резюмировал директор группы компаний PRIME.

Россия может начать импортировать нефть из Ирана для создания смеси, пригодной для переработки

Между тем, представители Минэнерго России на совещании с аграриями под патронажем Минсельхоза заявили, что топливный кризис будет решен в течение двух недель.