Счета на миллиарды: как РФ без Европы погрязла в долгах, подружившись с Китаем

С начала полномасштабного вторжения, как подсчитали аналитики, Кремль получил от четырех китайских банков как минимум $9,7 млрд.

Россия активно пользуется финансовой помощью от китайских банков на фоне оттока со страны западных кредиторов из-за санкций. Влияние Китая на банковский сектор России возросло в четыре раза, сообщает издание Financial Times.

Так, согласно данным, проанализированным для издания Киевской школой экономики, с февраля 2022 года четыре крупнейших банка Китая в четыре раза увеличили свое влияние на банковский сектор России.

Это такие банки, как:

"Банк Китая";

"Индустриально-коммерческий банк Китая";

"Китайский строительный банк";

"Сельскохозяйственный банк Китая".

Отмечается, что от этих финансовых учреждений Россия получила почти 9,7 миллиарда долларов.

"Кредиты китайских финучреждений российским банкам и кредитным учреждениям, которые в основном являются случаем замены долларов и евро юанем, свидетельствуют о том, что санкции делают свое дело", – рассказал заместитель директора по развитию Киевской школы экономики Андрей Оноприенко.

Как пишут журналисты, участие китайских банков на финансовом рынке России активизировалось почти сразу с началом полномасштабной войны в Украине, когда западные регуляторы ввели санкции и призвали мировые банковские учреждения прекратить операции в РФ.

Россия без капитала: что с оттоком денег из страны-агрессора в 2023 году

По данным ЦБ РФ, отток капитала в 2022 году из России составил 227 миллиардов долларов, хотя независимые эксперты сходятся на оценке минимум в 300 миллиардов. В то же время, как отметили в Центробанке РФ, за первый квартал этого года из страны вывели 21 миллиард долларов.

Правда россияне все еще могут открывать счета и карточки в европейских банках, но при условии, что прошли все проверки и если им удалось вывезти деньги из страны при всех введенных правительством РФ ограничениях. Сам процесс оставили в санкционном дизайне, чтобы оставить Россию без средств на ведение войны

И все же частный капитал продолжает утекать из экономики РФ, что выгодно Украине с точки зрения ослабления финансовых возможностей агрессора, который лишается частного капитала, который подпитывает доходную часть бюджета РФ, большая доля которой сейчас направлена на ведение войны.

Ранее Фокус писал, что Россия не может забрать 39 миллиардов долларов за поставки нефти в Индию. Все потому, что индийские нефтяные компании не знают, как вернуть эти деньги российским поставщикам из-за санкций.

Также напомним, что Китай, который до недавнего времени был одним из основных покупателей российской нефти, переключается на иранскую нефть.