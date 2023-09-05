Надбавки к пенсии: на какие выплаты имеют право пожилые украинцы

Некоторые украинские пенсионеры могут рассчитывать на дополнительные надбавки к пенсии. Для того чтобы оформить или восстановить надбавки, пенсионеру необходимо обратиться с соответствующим заявлением в органы ПФУ.

Украинские пенсионеры имеют право на различные надбавки к пенсии. Некоторые из этих доплат начисляются автоматически, а за определенными выплатами граждане должны обращаться в Пенсионный фонд Украины, сообщает пресс-служба ПФУ.

Пенсия рассчитывается в соответствии с размером зарплаты, которую получало лицо. Также, учитывается состояние здоровья гражданина, возраст и количество страхового стажа.

Надбавки к пенсии из-за особых потребностей

Размер этой надбавки — 800 гривен. Она предоставляется, если:

лицо старше 80 лет и проживает самостоятельно;

гражданин нуждается в уходе и не имеет трудоспособных родственников;

человек нуждается в помощи социальных работников.

Возрастные надбавки к пенсии

Такая надбавка предоставляется автоматически, в соответствии с возрастом:

300 гривен, если он приобретает возраст от 70 до 74 лет включительно;

456 гривен от 75 грн до 80 лет,

570 грн — для лиц старше 80 лет.

Но, если пенсия составляет более 10 340 грн., в таком случае не выплачиваются никакие "возрастные" надбавки, включая выплаты людям старше 75 и 80 лет.

Надбавки к пенсии за дополнительный стаж

Граждане Украины имеют право на специальную доплату, если количество стажа у женщины превышает 30 лет, у мужчины — 35 лет. В таком случае пенсионерам добавляется 1% от пенсии за каждый дополнительный год. Но эта сумма не может превышать 1% от установленной минимальной пенсии по возрасту.

Для того чтобы оформить или восстановить надбавки, пенсионеру необходимо обратиться с соответствующим заявлением в органы ПФУ, или подать онлайн через личный кабинет на сайте пенсионного фонда.

В Украине в 2024 году повышение минимальной зарплаты приведет к росту гарантированного размера пенсии. Те, кто выполнил требования по стажу и достиг определенного возраста может рассчитывать на увеличение пенсии.

Напоминаем, для некоторых категорий пенсионеров индексация выплат состоялась только в июле 2023 года, но определенные граждане дополнительных денег вообще не получили.

Кабинет министров принял постановление, которым установил дополнительные единовременные социальные выплаты в августе, при этом размер выплат колеблется от 450 грн до 3100 грн.