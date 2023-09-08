Эстония первой в ЕС легализует конфискацию российской собственности в пользу Украины, — СМИ

По словам главы МИД Эстонии Маргуса Цахкна, правительство одобрит законопроект в течение двух недель, затем он будет отправлен в парламент.

Эстония планирует стать первой страной Европейского Союза, которая узаконит конфискацию подпадающих под санкции активов России в пользу Украины. Это произойдет уже в этом году. Об этом пишет издание Bloomberg.

По словам министра иностранных дел Маргуса Цахкна, правительство одобрит законопроект в течение двух недель, затем он будет отправлен в парламент. Таким образом Эстония планирует подтолкнуть остальные страны ЕС к реализации общеевропейского плана

"Это действительно ударит по олигархам, это действительно ударит по российскому государству", — сказал Цахкна.

По его словам, он ожидает, что закон неизбежно вызовет российские судебные иски.

Сообщается, что инициатива Эстонии, работа над которой ведется с декабря прошлого года, может затронуть около 35 миллионов евро, которые были заморожены ЕС. Согласно эстонской схеме, международный реестр ущерба Украины будет использоваться в качестве основания для экспроприации подпадающих под санкции активов.

Напомним, что журналисты также писали, что российский бюджет колеблется до профицита, несмотря на падение доходов от энергетики. Так, профицит в августе достиг почти 456 миллиардов рублей (4,7 миллиарда долларов). Это один из крупнейших показателей 2023 года.

Также российские СМИ 7 сентября сообщили, что рубль пробил "дно" вопреки планам ЦБ в 10 раз увеличить продажи валюты. По словам журналистов, Кремль сейчас давит на Центробанк РФ, так как "трехзначный доллар" не согласуется с риторикой победы над санкциями Запада.