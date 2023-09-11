ООН выплатит новую помощь украинцам: сколько и кому заплатят

Новая программа от ООН в Николаеве продлится примерно четыре месяца, за это время украинцам ежемесячно будут выплачивать по 1,5 тысячи гривен.

Организация Объединенных Наций (ООН) совместно с Николаевским горсоветом готовят новую программу, в рамках которой некоторые жители города будут получать финансовую помощь. Проект должен заработать на этой неделе — с 11-17 сентября, сообщили в пресс-службе городского совета.

Денежная программа, которую будет поддерживать ООН, продлится примерно четыре месяца.

"Зарегистрированным гражданам будут выплачивать 1,5 тысячи гривен ежемесячно на каждого члена семьи", — говорится в сообщении.

Вице-мэр Анатолий Петров рассказал, что выплаты будут предоставлять социально незащищенным категориям населения, включая многодетные и малообеспеченные семьи.

Прием документов будет продолжаться в городских территориальных центрах социального обслуживания.

"Подробную информацию о категориях граждан, которые могут подать заявку, перечень необходимых документов и места регистрации можно будет найти на официальном веб-сайте Николаевского городского совета и страницах мэрии в социальных сетях", — говорится в сообщении.

Выплаты ООН пенсионерам

Денежнуюпомощь с начала сентября предоставляют гражданам Украины, которые проживают на территориях активных или возможных боевых действий (которые есть в перечне, определенном правительством) и получают пенсионные выплаты, которые меньше 3 тысяч гривен. Также деньги перечислят тем пенсионерам, у которых не было других денежных пособий с 1 марта 2023 года. Например:

помощи на проживание для ВПЛ;

финансовой поддержки от международных организаций.

Те пенсионеры, которые подпадают под эти условия, в течение четырех месяцев будут получать сумму, которой не хватает до 3 тысяч гривен пенсии. Минимальный размер выплаты — 100 грн. Деньги начисляют в соответствии с имеющейся в государственных реестрах информации о пенсионерах.

Напомним, 11 сентября стало известно, что благотворительный фонд "Право на защиту" оказывает финансовую помощь ВПО и пострадавшим от войны украинцам, которые живут в Сумах. Известно, что в течение трех месяцев гражданам будут начислять по 2 220 гривен на человека. То есть, в целом украинская семья сможет получить 6 660 грн.

Также напомним, что с августа в Украине действуют новые даты выплат на проживание ВПЛ — теперь деньги будут начислять чуть позже.