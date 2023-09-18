Минфин хочет "приструнить" местные общины, забрав у них 120 млрд грн "военного" НДФЛ — эксперт

Инициатива Министерства финансов забрать у местных общин 120 млрд грн поступлений от налога на доходы физических лиц, уплачиваемых военными в условиях войны, это лишит сотни громад возможности не только восстанавливаться, но и просто полноценно функционировать. В то же время централизация расходов может привести к росту коррупционных рисков. Об этом в блоге на Цензор.нет пишет социолог, военнослужащий ВСУ Сергей Штепа, передает ukranews.com.

Законопроект 10037, среди прочего, предусматривает лишение местных громад налога на доходы физических лиц, уплачиваемых военными, а также полицейскими в этих громадах. Новацию планируется ввести в действие уже с 1 октября и продлить до конца 2024 года. За это время около 120 млрд грн хотят изъять у местных громад и передать в государственный бюджет, распределив поровну между Госспецсвязи (на закупку дронов) и Минстратегпромом (для финансирования госзаказа на изготовление отечественного оружия).

Издание отмечает, что восприятие Минфином этих средств как "лишних" для громад является ложным. "Во-первых, на практике общины соревнуются за получение права зарегистрировать у себя воинскую часть. И одним из условий военных является максимальная поддержка Вооруженных сил со стороны громады. От самих военных есть многочисленные подтверждения о том, что громады их действительно поддерживают и обеспечивают", – пишет автор. "Извлечение военного НДФЛ ослабит громаду, лишит ее возможности помогать Силам обороны и оказывать качественные услуги жителям, ведь пока государство не выполняет свои обязательства", – говорится, например, в одном из обращений отдельного стрелкового батальона, а также военнослужащих пограничной службы и полиции МВД, которые сотрудничают с громадой на Черниговщине.

Согласно анализу Центра экономической стратегии, "чрезмерный" военный налог обычно компенсирует недоимку от утраченных рабочих мест из-за разрушенных предприятий и отъезда вынужденных переселенцев. "Если забрать у громады военный НДФЛ, то после перераспределения средств количество дефицитных бюджетов вырастет вдвое – их станет 543 против сегодняшних 227 (всего в Украине около 1500 громад). Этим громадам не хватит средств даже на базовые функции (образование, медицину, соцзащиту, коммунальное хозяйство). И что их руководителям придется "бить поклоны" в Киеве для получения достаточного объема средств на "выравнивание" ситуации", – говорится в тексте блога.

Это уже не первая инициатива Минфина забрать деньги у местных громад. Ранее планировалось уменьшить с 64% до 60% процент отчисления НДФЛ в местные бюджеты. Надбавку ввели в 2021 году, чтобы покрыть разницу в тарифах, однако вместо нужных для этого 62 млрд грн, она принесла 19 млрд грн, а за другие годы правительство осталось должно общинам еще 36 млрд грн.

"Обе инициативы по якобы "поиску новых источников поступлений для бюджета" касаются исключительно местного самоуправления и его полномочий. То есть министр Сергей Марченко не планирует улучшать ситуацию с теневыми схемами на таможне и в налоговой (в одном из интервью он прямо сказал, что мало влияет на эти органы, потому что там "правят балл" силовики)", – отмечает автор материала.

Штепа предполагает, что речь идет также о политической составляющей решения, которая заключается в постепенном сворачивании децентрализации и полностью коррелирует с предыдущими инициативами центральной власти, давлением на отдельных городских голов и попытками сузить полномочия громад в разных областях.

Социолог добавляет, что перераспределение "военного НДФЛ" не последняя такого рода инициатива Марченко, которую он намерен продвигать через правительство под видом помощи армии или других "благих намерений". "Впрочем, следует понимать, что такое перекладывание из одного кармана в другой не приводит к системным результатам, а потому является лишь имитацией бурной деятельности вместо реальных решений для улучшения ситуации с госфинансами", – резюмирует автор.