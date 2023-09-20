Без транзита российского газа: Украине не надо подписывать договор с "Газпромом", — эксперт

В 2024 году завершается действие договора о транзите российского газа по территории Украины между НАК "Нафтогаз Украины" и российским монополистом "Газпромом". Должна ли Украина, учитывая агрессию РФ, идти на подписание нового контракта о транзите?

Российский газ поставляется в Евросоюз на базе договора, который будет действовать до конца 2024 года, а дальше российская сторона в лице компании "Газпром" будет пытаться завершить такой транзит. Такое мнение в комментарии Фокусу высказал президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар.

"Я думаю, что "Газпром" будет пытаться транзит завершить, чтобы не иметь проблем, которые он уже имеет со своими европейскими клиентами, которые на сегодня уже имеют к нему претензии в арбитражах на 15 миллиардов евро. Потому что вопрос в том, что, если они прекратят транзит через нас, то собственно этот транзит — это газ какого-то европейского клиента "Газпрома". И этот клиент, соответственно, может так же подать в арбитраж для компенсации. Мне кажется, что они будут пытаться до конца 2024 года поставлять газ по контракту, но, конечно, существует вероятность того, что из Кремля можно дойти директива к "Газпрому" о досрочном прекращении поставок газа через Украину", — говорит Михаил Гончар.

Эксперт предположил, что Россия может прибегнуть к остановке транзита в ЕС именно в период зимних морозов, и таким образом "наказать Евросоюз за антироссийскую политику". По словам Михаила Гончара, в 2024 году Украина не будет подписывать с Россией новый договор о транзите, о чем уже ранее говорил и министр энергетики Герман Галущенко.

"Нет необходимости дальше подписывать какие-то договор с "Газпромом". На самом деле, транзит может быть продлен, но это уже не будет договор о транзите российского газа. Газ может просто идти по территории Украины, но не на основе какого-то договора между "Нафтогазом" и "Газпромом", а на основе соответствующих договоров операторов газотранспортной системы со своими визави в странах Европейского Союза, с такими же операторами. А европейские покупатели российского газа, могут подписывать правила передачи газа от "Газпрома" для них с уточнением, что этот газ будут покупать на границе Украина-Россия", — пояснил эксперт.

Напомним, финансовая подушка российского газового монополиста "Газпрома" на фоне потери европейских клиентов и выручки стремительно сдувается — компания ежедневно теряет по 16 млрд рублей.

Ранее Фокус писал, что "Газпром" угрожал Украине санкциями. Речь идет о том, что в случае обращения "Нафтогаза Украины" в арбитражные суды по делу против российского газового монополиста "Газпрома", россияне обещают ответить санкциями против украинской компании.