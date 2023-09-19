Как будем зимовать: будет ли в домах украинцев отопление и что с запасами газа сейчас

Еще в начале 2023 года глава НАК "Нафтогаз Украины" озвучил амбициозную цель: пройти отопительный сезон 2023/2024 без импортного газа. Фокус разбирался, насколько наша страна готова к новому отопительному сезону и обойдемся ли мы без помощи западных партнеров.

Прошлой зимой Россия умышленно снизила поставки газа в Европу, чтобы спровоцировать подорожание "голубого топлива" и создать давление на европейские страны, чтобы ослабить их поддержку Украины в полномасштабной войне с РФ. Однако в 2023 году ситуация с газом для Украины будет лучше, поскольку Украина может использовать больше газа собственной добычи. Тем временем, подготовка к новому отопительному сезону 2023/2024, который обещает быть таким же сложным, как и предыдущий, продолжается. А в правительстве уверяют, что никаких проблем осенью и зимой для потребителей газа и тепла не предвидится. Об этом пишет Фокус в своей новой статье "Чтобы зимой — тепло. Сколько газа в украинских хранилищах и хватит ли до весны".

Газа мало, но будет больше: как Украина готовится к холодам

Так, по словам директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко, с учетом таможенного склада и шортхола, в подземных хранилищах страны есть 14,2 миллиарда кубометров газа.

"То есть, реально мы имеем не 14,2 млрд куб, а 12,2 миллиарда, потому что 2 миллиарда — это таможенный склад и шортхол. Поэтому это надо учитывать", — говорит он.

Эксперт отмечает, что сейчас Европейский Союз пользуется украинскими мощностями подземных хранилищ, чтобы закачивать газ для себя и после похолодания отправлять европейским потребителям.

Собственных запасов газа у Украины пока еще меньше от запланированного. Но эксперты не сомневаются, что газового кризиса бояться не стоит.

"Мне кажется, что более-менее мы проскочим этот сезон, если не будет аномальных холодов" — сказал энергоэксперт, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар.

В том, что украинцы зимой не останутся без тепла уверены и другие опрошенные Фокусом эксперты. Например, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко уверен, что потребителей полностью обеспечат газом.

"Я понимаю, что есть достаточное количество газа в целом, и газ продолжает закачиваться, и я думаю, что Украина будет достаточно обеспечена газом", — подчеркнул он.

Отметим, что в прошлом году сезон отбора газа в Украине стартовал 7 ноября. Это самое позднее официально зафиксированное начало отбора газа за последнее десятилетие. Во время прошлого отопительного сезона наша страна израсходовала 5,572 млрд кубометров газа.

Также Фокус сообщали, что часть Донецкой области останется без отопления зимой. Обеспечить восемь городов региона центральным отоплением невозможно из-за перебитых газопроводов, но власти обещают обеспечить людей печками и дровами.