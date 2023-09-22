Готовы масштабно инвестировать после войны: Зеленский в США встретился с влиятельными бизнесменами в США

Общая стоимость активов в управлении фондов, руководители которых участвовали в мероприятии, превышает 30 триллионов долларов.

Во время визита в США президент Украины Владимир Зеленский встретился с самыми влиятельными американскими предпринимателями и руководителями крупнейших фондов. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента (ОП).

Главными темами встречи были перспективы привлечения американского бизнеса к восстановлению Украины и реализации инвестиционных проектов.

"Американские предприниматели и финансисты подтвердили готовность осуществлять масштабные инвестиции в Украину сразу после завершения войны и получения гарантий безопасности", — говорится в сообщении ОП.

Встреча была организована при содействии одного из крупнейших игроков глобального рынка капиталов — инвестиционного банка JP Morgan. Среди участников встречи Офис президента назвал:

основателя компании Bloomberg LP Майкла Блумберга;

председателя фонда Pershing Square Capital Билла Акмана;

председателя фонда Starwood Capital Барри Стернлихта;

основателя фонда Citadel LLC Кена Гриффина;

президента инвестиционной компании Blackstone Джонатана Грея;

заместителя председателя компании BlackRock Филиппа Хильдебранда;

председателя благотворительной организации Schmidt Futures Эрика Шмидта;

председателя компании Kraft Group Роберта Крафта.

Кроме того, состоялась отдельная встреча президента с главой крупнейшей в мире компании по управлению активами BlackRock Ларри Финком.

Напомним, Фокус писал, что Зеленский прибыл в Нью-Йорк с "четким предложением". По словам главы государства, главным принципом, который будет обсуждаться, является территориальная целостность страны. ООН должна иметь инструменты, которые позволят останавливать агрессии и предотвращать их.

Отметим также, что в ОП хотят перезагрузки состава Совбеза ООН. По словам советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, Москва незаконно занимает место в организации и пользуется своим положением.