В Украине не будут принимать некоторые купюры и монеты: на обмен есть три дня

Обменять старые купюры и мелкие монеты можно будет до 30 сентября в Нацбанке или в уполномоченных банках.

В Украине с 1 октября 2023 года прекратят принимать из оборота мелкие монеты и банкноты гривны старых образцов до 2003 года. Об этом сообщает Национальный банк Украины.

На обмен этих купюр и монет осталось три дня — до 30 сентября.

Где обменять

Обменять мелкие монеты и банкноты можно:

в Национальном банке Украины (адреса отделений можно найти на сайте НБУ);

в уполномоченных банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк, ПУМБ). Актуальную информацию о том, в каких отделениях и филиалах можно совершить обмен, нужно узнавать на официальных сайтах этих банков.

Как обменять

Обмен осуществляется без взимания платы. Важно помнить, что:

Обменять можно только монеты и банкноты, которые находятся в хорошем состоянии.

Обменять можно только целые монеты и банкноты.

Обменять можно только монеты и банкноты в сумме, кратной 10 копейкам (для разменных монет).

История изъятия

Напомним, что с 1 октября 2019 года монеты 1, 2 и 5 копеек перестали быть платежным средством и изымаются из наличного обращения. С 1 октября 2020 года из оборота изымаются монеты номиналом 25 копеек.

Напомним также, в Министерстве социальной политики Украины заявили, что готовы к либерализации цен на коммунальные услуги в соответствии с рекомендациями, полученным от США.