Украинцам из одного города будут выплачивать почти 4 тысячи гривен помощи: кому повезет

В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий объяснили, кому из украинцев предоставят обновленную сумму помощи от одной из благотворительных организаций.

С 11 октября некоторым украинцам начнут выплачивать обновленную многоцелевую денежную помощь. Речь идет о гражданах, которые получают финансовую поддержку от Международной организации по миграции (МОМ). Об этом 10 октября 2023 года сообщили в пресс-службе Минреинтеграции.

В ведомстве пояснили, что с 1 октября в Украине введена новая сумма выплат многоцелевой денежной помощи. Благотворительные фонды, в том числе и Международная организация по миграции выплачивает гражданам по 3,6 тысячи гривен в течение трех месяцев.

"Изменения произошли из-за того, что предыдущая сумма в размере 2 200 гривен недостаточна для покрытия базовых потребностей граждан. Поэтому размер выплат был пересмотрен. Этот процесс будет регулярным, с корректировкой в соответствии со значительными ценовыми изменениями", — пояснили в Министерстве.

Там также объяснили, что украинцы, которые имеют право на выплату финансовой помощи и зарегистрируются после 1 октября, получат уже 3,6 тысячи гривен. А людям, которые регистрировались на выплаты до этой даты, выплатят 2 200 гривен на каждого члена семьи.

В то же время в Харькове Международная организация по миграции начнет принимать заявки на выплату финансовой помощи с 11 октября . В Минреинтеграции советуют украинцам узнавать все детали по этой программе по следующим телефонам:

(095) 106-55-55;

(096) 106-55-55;

0 800 210 555.

Переселенцам оплатят аренду жилья

5 октября стало известно, что благотворительный фонд "Право на защиту" совместно с Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) будут предоставлять средства внутренним переселенцам на аренду жилья. Деньги украинцам будут начислять в течение шести месяцев.

Известно, что средства получат переселенцы, которые сейчас живут в Киевской, Черкасской и Кировоградской областях. Подавать заявку можно только лично.

Также Фокус рассказывал, что Эстонский совет по делам беженцев будет оказывать денежную помощь украинцам в размере 3,6 тысячи гривен. Эта программа действует в следующих регионах:

в Запорожской области;

в Донецкой области;

в Луганской области;

в Харьковской области;

в Херсонской области;

в Николаевской области.

Также напомним, что в Сумах местным жителям выплачивают по 6 660 тысяч гривен.