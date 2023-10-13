Будут ли отключения света в Украине: в "Укрэнерго" озвучили худший сценарий (видео)

В госкомпании полагают, что украинская энергосистема выстоит в холодное время года, однако с применением "определенных факторов".

В связи с возможными обстрелами энергетической инфраструктуры Украины со стороны Российской Федерации в "Укрэнерго" моделируют худший сценарий, который может возникнуть в холодное время года. Об этом рассказал глава компании Владимир Кудрицкий на Киевском международном экономическом форуме 13 сентября, передает ТСН.

Как отмечают журналисты, в "Укрэнерго" испытывают "сдержанный оптимизм" касательного того, выдержит ли украинская энергосистема холода.

"Моделирование показывает, что мы этот самый холодный день проходим, но наверняка с применением определенных факторов" — сказал Кудрицкий.

По словам главы "Укрэнерго", компенсировать вероятный дефицит электроэнергии можно будет за счет импорта и включения дополнительных блоков на газ.

В сюжете также говорится, что специалисты "Нафтогаза" осуществили защитные работы на энергетической инфраструктуре. Кроме того, компания работает над использованием альтернативных источников энергии.

Что ждет украинскую энергосистему зимой (20:03)

Напомним, 6 октября, замглавы МВД Алексей Сергеев рассказал о плане действий на случай длительных блэкаутов. По его словам, в Украине будет сформирован Координационный штаб, который будет заниматься согласованием действий во время обстрелов и ликвидацией последствий атак.

Ранее, 6 октября, генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко заявил, что в новом отопительном сезоне украинцам стоит надеяться на отсутствие морозов, ведь именно погода будет влиять на то, будет ли свет в домах граждан.